Chrome Yeni Sekme Sayfasında Reklam Bulunacak

Milyonlarca internet kullanıcısı tarafından kullanılan Google Chrome yeni sekme sayfasında alışveriş reklamları görünecek. Şu anda Chrome Canary'de test edilen yeni özelliğin çok yakında Google Chrome web tarayıcısında bütün kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor.

Chrome Yeni Sekme Sayfasında Reklam Dönemi Başlayacak

Web tarayıcısı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan Google Chrome için yeni bir özellik test ediliyor. Yeni özellik ile beraber kullanıcılar, Chrome yeni sekme sayfasında alışveriş reklamı görmeye başlayacak. Yeni sekme sayfasında yer alacak olan alışveriş reklamlarının kullanıcıların tarayıcı geçmişine dayalı olacağı tahmin ediliyor. Örneğin, Google arama motoru üzerinden daha önce bir "RAM" arattıysanız yeni sekme sayfasında "RAM" ile ilgili alışveriş reklamları göreceksiniz.

Google tarafından geliştirilen yeni özellik şu anda yalnızca Google Chrome Canary tarayıcısının en son sürümünde test ediliyor. Google Chrome web tarayıcısına gelmesi beklenen özellikler ilk olarak Chrome Canary web tarayıcısında test edilir. Özellikler gerekli test aşamalarını başarı ile tamamlandıkları takdirde Chrome'a eklenir. Peki, Chrome yeni sekme sayfasında reklam gösterilmesini sağlayan yeni özellik nasıl görünecek?

Chrome'a eklenecek olan reklamlar, yeni sekme sayfasında web sitelerinin kısayollarının hemen altında kart şeklinde görünecek. Kullanıcılar, kartlara tıklayarak doğrudan web sitesini ziyaret edebilecek. Xda-developers'ta yer alan habere göre yeni özellik yukarıda yer alan görseldeki gibi görünecek. Peki, Chrome Canary'de yeni özellik nasıl aktif edilir? Yeni özelliği etkinleştirmek için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

• İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Chrome Canary web tarayıcısını açın.

• Canary tarayıcısını açtıktan sonra adres çubuğuna "chrome://flags" yazın ve hemen ardından "Enter" tuşuna basın.

• Flags sayfasının üst kısmında yer alan arama kutusuna sırası ile "NTP Modules" ve "NTP Shopping Task Module" isimli özellikleri yazın ve ardından "Enable" seçeneğini seçerek etkinleştirin.

Popüler web tarayıcısı Google Chrome'da yeni özelliğin ne zaman bütün kullanıcıların kullanımına sunulacağı henüz bilinmiyor ancak çok yakında söz konusu özelliğin kullanıma sunulması bekleniyor. Reklam özelliği, Flags sayfası üzerinden aktif edilebildiği için kullanıcının isteğine bağlı olacağı tahmin ediliyor.

Chrome web tarayıcısının yeni sekme sayfasının alışveriş reklamlarını içerecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Google tarafından test edilen yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.