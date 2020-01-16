Chromium Tabanlı Microsoft Edge, Windows ve Mac İçin İndirilmeye Hazır

Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcı Windows ve Mac kullanıcıları için indirilmeye açıldı. Windows 10 için optimize edilen yeni Microsoft Edge tarayıcı özellikleri haberimizde.

Windows, Mac, Android, iOS tüm cihazlarda en çok tercih edilen web tarayıcı Google Chrome ile aynı motoru kullanan yeni Microsoft Edge tarayıcı yaklaşık bir yıllık beta sürecinden çıktı, final sürümüyle Windows ve Mac bilgisayar kullanıcılarına merhaba dedi. Windows 10 işletim sisteminin varsayılan internet tarayıcısı olacak olan yeni tarayıcı, Windows 10 Home ve Pro’da Windows Update aracılığıyla gelecek ancak Microsoft, Microsoft Edge indirme bağlantısını da ayrıca sundu. Chromium tabanlı olmasıyla Microsoft’un en yeni ve en büyük işletim sistemine ek olarak Windows 7, 8.1 ve macOS’ta da kullanılabiliyor.

Yenilenen Microsoft Edge tarayıcı, orijinal sürümü hatırlatan bir görünüm ve hisle geliyor, orijinal Edge sürümünden bazı özelliklerin aktarılmasını da dikkat çekiyor. Google Chrome eklenti (uzantı) desteği tarayıcının önemli özelliklerinden biri. Tarayıcı kendi içerisinde kullanıcıların güvenilir eklentileri bulabileceği özel bir mağazada içeriyor. PDF dosyalarını kalemle imzalama, eski web sitelerinde erişim için Internet Explorer Modu gibi özellikler de sunuyor. Gizlilik koruması da ileri seviyede. Tarayıcıda varsayılan olarak açık kalan İzleme Engelleme, webdeki birçok izleyici türünü engelliyor.

Chromium Microsoft Edge tarayıcıyı Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, macOS bilgisayarınıza aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: