Chucky, 'Child’s Play' Filminde Daha Teknolojik ve Daha Korkunç Olacak!

Oyuncak katil bebek Chucky olarak hepimizin hatırlayacağı 90'lı yılların meşhur Child’s Play (Çocuk Oyuncağı) film serisi, yeni filmiyle bu yaz sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu seferki Chucky’yi, yapay zeka (AI) yetenekleriyle birlikte artık çok daha teknolojik bir hale bürünmüş olarak göreceğiz. Filmin yayınlanan yeni fragmanı, oyuncak bebek Chucky’nin artık akıllı evleri de kontrol edebildiğini gösteriyor. Bu gerçekten dehşet verici!

Chucky ya da Buddi olarak bilinen oyuncak bebeğin eşyaları arasında bir drone bile bulunuyor. Bu drone’un, Rusya’da geliştirilen av tüfeği kullanan drone’lara ya da kamikaze drone’larına benzemeyeceğini umuyoruz. Chucky, fragmanda çim biçme makinesi gibi görünen bir aracın yanı sıra arabalara ve termostatlara da bağlanabilecek gibi görünüyor.

Diğer taraftan, Buddi uygulamasına sahip olan insanlar Chucky’nin neye baktığını da görebilecekler. Bu da seyirciler üzerinde çok sayıda korku patlaması etkisi yaratmak adına iyi bir taktik olabilir.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan birinci fragman ve yeni yayınlanan ikinci fragman izleyiciler için pek çok şey vadediyor. Hepimizin günlük hayatta kullandığı ürünlerle ilgili en kötü durum senaryolarını bile gerçeğe dönüştürüyor olsa da, bazı yetenekli oyuncuların da (Parks and Recreation ve Legion adlı yapımlardaki rolleriyle tanınan Aubrey Plaza ve Chucky’yi seslendiren Mark Hamill gibi) dahil olması, bu meşhur film serisi için sağlam ve yeni bir başlangıç noktası olabilir.

Child’s Play filmi 21 Haziran’da vizyona girdiğinde, Chucky’nin bu sefer ne tür bir teknoloji odaklı katliam yapacağını hep birlikte göreceğiz.