Bir Neslin Korkulu Rüyası Chucky Dizisi Ertelendi

Child's Play filminden beri tanıdığımız tüyler ürperten Chucky'nin geçtiğimiz aylarda dizisinin çekileceğine dair bilgilendirme niteliğinde olan bir tanıtım videosu yayımlanmıştı. Sinema sektöründe de etkisi sürdüren koronavirüs salgının olumsuz etkilerine Chucky dizisi de maruz kaldı. Doksanlı yılların sonuna doğru hayatımıza giren ve milyonlarca seyircisini korkutan Chucky'nin ertelenmesi ile ilgili detaylar haberimizde.

Chucky Dizisi Neden Ertelendi?

Yayımlanan tanıtım videosu ile milyonlarca Chucky hayranını heyecanlandıran yeni dizi, Deadline'da yer alan habere göre HEM SYFY hem de USA Network'te yayımlanması beklenen dizinin gelecek yıla kadar ertelendi. Daha önce çekimleri sürmekte olan çeşitli dizi ve filmlerin çekimine uzun bir süre boyunca ara verilmişti. Çekimleri ertelenen film ve dizilerin arasına bugün bir isim daha eklendi.

Tanıtım videosu yayımlanır yayımlanmaz yoğun ilgi gören korku dizisi, bütün dünyada etkisini sürdüren COVID-19'un engeline takılan isimlerden biri oldu. Film ve dizi çekimlerinde virüsün bulaşma ihtimalini düşürmek oldukça zor olduğundan ötürü çekimleri sürmekte olan dizi ve filmlerin çekimlerine zaten bir süreliğine ara verilmişti. Chucky de bu dizi ve filmlerin arasına katılarak 2021 yılından önce çıkması mümkün olmayan bir dizi oldu.

Dizi, Chucky'nin ortaya çıkışından sonra eskiden harika bir yer olan kasabanın zaman içerisinde yaşanan korku verici cinayetler ile bir kaosun içine sürüklenişini konu alıyor. Dizi ile ilgili şu an daha fazla açıklama olmasa da dizi çekimlerinin en azından 2020 yılının sonuna doğru başlayacağı tahmin ediliyor.