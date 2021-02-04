Teksas'ta Lanetli Bebek Chucky İçin Kayıp İlanı Açıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Chucky için kayıp ilanı açtılar. Teksas eyaletinde Amber Alert (Amber Alarmı) olarak gönderilen mesajda Child's Play film serisindeki lanetli bebek Chucky'nin Glen'i kaçırdığı belirtildi. Peki ya bu kayıp ilanının arkasındaki gizem neydi? Endişelenmeyin, Chucky henüz gerçek değilmiş.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'ndan (DPS) yetkililer, korkunç bebek Chucky karakterini içeren bir kayıp mesajı gönderdikten sonra özür diledi.

Kayıp çocukları uyarmak için kullanılan bir Amber Alert (Amber Alarmı) mesajı bu sefer sanılandan çok daha farklı bir çocuğun kaybolduğunu söylüyor: Child's Play film serisinin efsanesi korkunç bebek Chucky, Glen'i kaçırmış olabilir.

Chucky için kayıp ilanı açtılar: Glen'i kaçırmış

Teksas eyaleti tarafından gönderilen mesajı gören vatandaşlar ilk olarak ne olduğunu anlayamadılar. Teksas tarafından gönderilen kayıp ilanında, şüphelinin kot tulum giymiş, büyük bıçaklı bir bebek olarak listelendiğini gözlemlendi.

Ancak kayıp bebek ilanının bir test arızası sırasında gönderildiğini aktarıldı. DPS yetkilileri yerel haber kuruluşlarına yaptıkları açıklamada, "Bunun neden olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür dileriz. Böyle bir durumun bir daha olmamasını sağlamak için özenle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Chucky ve Glen için açılan sahte uyarı mesajının e-posta yoluyla üç kez gönderildiği ifade edildi.

Amber Alert from Texas DPS features Chucky, Glen Ray characters from ‘Child’s Play’ horror series -https://t.co/jZ39DBe8FJ #KPRC2 pic.twitter.com/ZnO1djMVwp — KPRC 2 Houston (@KPRC2) January 29, 2021

Olağandışı test mesajı, 2004 yılında yayınlanan Seed of Chucky filimindeki Glen karakterini kayıp çocuk olarak listeledi. Hem Glen hem de Chucky için açılan ilanda boy ve ağırlıklarının Child's Play korku serisindeki kurgusal boyutlarına denk olması da gözlerden kaçmadı. Chucky, kumral saçları ve mavi gözleri olan bir şüpheli olarak tanımlandı.

Amber Alert sistemi ilk olarak 1996 yılında ABD'de geliştirildi. Kaçırılan çocukların hayati bilgilerini hızlı bir şekilde göndermeyi amaçlıyor ve böylece acil tehlike altındaki çocukları desteklemeye ve tanımlamaya yardımcı oluyor.

İlk olarak 1988'de vizyona giren Child's Play film serisinin konusu, oyuncak bebeğe sahip bir seri katilin ruhuna odaklanıyor. Film, piyasaya sürüldükten sonra sinema dünyasında bir kült haline geldi ve bir dizi devam filmiyle beyaz perdeye aktarıldı. Peki ya siz bu talihsiz olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı ihmal etmeyin.