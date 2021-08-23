Chuwi Bilgisayarlarda Okula Dönüş Kampanyasını Kaçırmayın

Performansa, dayanıklılığa ve taşınabilirliğe odaklanan Chuwi, dizüstü bilgisayar modellerinde 100 dolara (850 TL'e) varan indirimlerin uygulandığı Okula Dönüş Kampanyası'nı duyurdu. Peki kampanya kapsamında özel fırsatların uygulandığı modeller hangileri?

Chuwi Okula Dönüş Kampanyası ile 100 Dolara Varan İndirimler!

Chuwi tarafından düzenlenen Okula Dönüş Kampanyası belirli modellerde indirimlerin yanı sıra, ücretsiz kargo fırsatını da beraberinde getiriyor. Dünyanın dört bir yanına yayılan çoklu depolar sayesinde hızlı teslimat garantisi veren şirketin, özel fırsatlar sunduğu ürünler şu şekilde:

Chuwi CoreBook XPro

Ekran: 15.6 inç

15.6 inç Çözünürlük: Full HD

Full HD İşlemci: Intel Core i5 8259U

Intel Core i5 8259U Bellek: 8 GB DDR4 RAM

8 GB DDR4 RAM Depolama: 512 GB NVMe SSD

512 GB NVMe SSD Batarya: 69.9 Wh

69.9 Wh Fiyat: 599 USD yerine 549 USD

Kampanya kapsamında dikkat çeken modellerden birisi, Chuwi CoreBook XPro olarak öne çıkıyor. Genel tasarım kalitesini artırmak için rafine kumlama kaplamalı gövde ve elmas kesim köşelerin kullanıldığı model, yalnızca 1.7 cm kalınlığa ve 1.78 gr ağırlığa sahip.

15.6 inç boyutunda Full HD çözünürlükte IPS LCD ekran ile kutudan çıkan CoreBook XPro, Intel Core i5 8259U ile segmentindeki en iyi performansı sağlıyor. Bu performansı destekleyen diğer bileşenler arasında 8 GB 2.400 MHz DDR4 RAM ve 512 GB NVMe SSD yer alıyor.

Taşınabilirliğin önemli parçalarından birisi olan batarya tarafına baktığımızda, 70 Wh nominal kapasiteye sahip bir batarya görüyoruz. Bu sayede yoğun kullanımlarda 6,5 saate varan kullanım deneyimi elde etmeniz mümkün hale geliyor ve dışarıda sizi yarı yolda bırakmıyor.

Chuwi CoreBook Pro

Ekran: 13 inç

13 inç Çözünürlük: 2K

2K İşlemci: Intel Core i3 6157U

Intel Core i3 6157U Bellek: 8 GB DDR4 RAM

8 GB DDR4 RAM Depolama: 256 GB Sata SSD

256 GB Sata SSD Batarya: 46.2 Wh

46.2 Wh Fiyat: 459 USD yerine 359 USD

Chuwi CoreBook X

Ekran: 14 inç

14 inç Çözünürlük: 2.160 X 1.440

2.160 X 1.440 İşlemci: Intel Core i5 8259U

Intel Core i5 8259U Bellek: 8 GB DDR4 RAM

8 GB DDR4 RAM Depolama: 512 GB NVMe SSD

512 GB NVMe SSD Batarya: 46.2 Wh

46.2 Wh Fiyat: 539 USD yerine 489 USD

Chuwi GemiBook Pro

Ekran: 14 inç

14 inç Çözünürlük: 2.160 X 1.440

2.160 X 1.440 İşlemci: Intel Gemini Lake J4125

Intel Gemini Lake J4125 Bellek: 12 GB LPDDR4X

12 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD Batarya: 38 Wh

38 Wh Fiyat: 429 USD yerine 369 USD

Chuwi GemiBook Pro

Ekran: 14 inç

14 inç Çözünürlük: 2.160 X 1.440

2.160 X 1.440 İşlemci: Intel Gemini Lake J4125

Intel Gemini Lake J4125 Bellek: 12 GB LPDDR4X

12 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD Batarya: 38 Wh

38 Wh Fiyat: 429 USD yerine 369 USD

Chuwi GemiBook

Ekran: 13 inç

13 inç Çözünürlük: 2.160 X 1.440

2.160 X 1.440 İşlemci: Intel Celeron J4115

Intel Celeron J4115 Bellek: 12 GB LPDDR4X

12 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB Sata SSD

256 GB Sata SSD Batarya: 38 Wh

38 Wh Fiyat: 399 USD yerine 349 USD

Chuwi tarafından düzenlenen kampanya ile ihtiyaçlarınıza uygun dizüstü bilgisayara oldukça uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Üstelik kampanya kapsamında alacağınız ürünlerde ücretsiz hızlı kargo avantajı ve taşıma çantası hediyesi de bulunuyor.