Chuwi Bilgisayarlarda Okula Dönüş Kampanyasını Kaçırmayın
Chuwi, dizüstü bilgisayar modellerinde 100 dolara (850 TL'e) varan indirimlerin uygulandığı Okula Dönüş Kampanyası'nı duyurdu.
Performansa, dayanıklılığa ve taşınabilirliğe odaklanan Chuwi, dizüstü bilgisayar modellerinde 100 dolara (850 TL'e) varan indirimlerin uygulandığı Okula Dönüş Kampanyası'nı duyurdu. Peki kampanya kapsamında özel fırsatların uygulandığı modeller hangileri?
Chuwi Okula Dönüş Kampanyası ile 100 Dolara Varan İndirimler!
Chuwi tarafından düzenlenen Okula Dönüş Kampanyası belirli modellerde indirimlerin yanı sıra, ücretsiz kargo fırsatını da beraberinde getiriyor. Dünyanın dört bir yanına yayılan çoklu depolar sayesinde hızlı teslimat garantisi veren şirketin, özel fırsatlar sunduğu ürünler şu şekilde:
Chuwi CoreBook XPro
- Ekran: 15.6 inç
- Çözünürlük: Full HD
- İşlemci: Intel Core i5 8259U
- Bellek: 8 GB DDR4 RAM
- Depolama: 512 GB NVMe SSD
- Batarya: 69.9 Wh
- Fiyat: 599 USD yerine 549 USD
Kampanya kapsamında dikkat çeken modellerden birisi, Chuwi CoreBook XPro olarak öne çıkıyor. Genel tasarım kalitesini artırmak için rafine kumlama kaplamalı gövde ve elmas kesim köşelerin kullanıldığı model, yalnızca 1.7 cm kalınlığa ve 1.78 gr ağırlığa sahip.
15.6 inç boyutunda Full HD çözünürlükte IPS LCD ekran ile kutudan çıkan CoreBook XPro, Intel Core i5 8259U ile segmentindeki en iyi performansı sağlıyor. Bu performansı destekleyen diğer bileşenler arasında 8 GB 2.400 MHz DDR4 RAM ve 512 GB NVMe SSD yer alıyor.
Taşınabilirliğin önemli parçalarından birisi olan batarya tarafına baktığımızda, 70 Wh nominal kapasiteye sahip bir batarya görüyoruz. Bu sayede yoğun kullanımlarda 6,5 saate varan kullanım deneyimi elde etmeniz mümkün hale geliyor ve dışarıda sizi yarı yolda bırakmıyor.
Chuwi CoreBook Pro
- Ekran: 13 inç
- Çözünürlük: 2K
- İşlemci: Intel Core i3 6157U
- Bellek: 8 GB DDR4 RAM
- Depolama: 256 GB Sata SSD
- Batarya: 46.2 Wh
- Fiyat: 459 USD yerine 359 USD
Chuwi CoreBook X
- Ekran: 14 inç
- Çözünürlük: 2.160 X 1.440
- İşlemci: Intel Core i5 8259U
- Bellek: 8 GB DDR4 RAM
- Depolama: 512 GB NVMe SSD
- Batarya: 46.2 Wh
- Fiyat: 539 USD yerine 489 USD
Chuwi GemiBook Pro
- Ekran: 14 inç
- Çözünürlük: 2.160 X 1.440
- İşlemci: Intel Gemini Lake J4125
- Bellek: 12 GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB SSD
- Batarya: 38 Wh
- Fiyat: 429 USD yerine 369 USD
Chuwi GemiBook Pro
- Ekran: 14 inç
- Çözünürlük: 2.160 X 1.440
- İşlemci: Intel Gemini Lake J4125
- Bellek: 12 GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB SSD
- Batarya: 38 Wh
- Fiyat: 429 USD yerine 369 USD
Chuwi GemiBook
- Ekran: 13 inç
- Çözünürlük: 2.160 X 1.440
- İşlemci: Intel Celeron J4115
- Bellek: 12 GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB Sata SSD
- Batarya: 38 Wh
- Fiyat: 399 USD yerine 349 USD
Chuwi tarafından düzenlenen kampanya ile ihtiyaçlarınıza uygun dizüstü bilgisayara oldukça uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Üstelik kampanya kapsamında alacağınız ürünlerde ücretsiz hızlı kargo avantajı ve taşıma çantası hediyesi de bulunuyor.
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