CI Games, Sniper Ghost Warrior Contracts'in Yeni Fragmanını Yayınlandı

Sniper Ghost Warrior serisi iki buçuk yıllık aranın ardından Sniper Ghost Warrior Contracts ile geri dönecek. 22 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak oyun için CI Games yeni bir fragman daha yayınladı.

Pre-Launch (Çıkış Öncesi) adı altında yayınlanan yeni fragmanda geliştirici stüdyo yeni oyun ile oyunculara nelerin sunulacağına dair kısa bir bakış attırıyor. Sniper Ghost Warrior 3 bildiğiniz gibi serinin açık dünyaya geçiş yapılan oyunuydu. Ne var ki bu oynanış sistemi oyuncular tarafından pek kabul görmediği için Sniper Ghost Warrior Contracts ile klasik oynanış sistemine geri dönülecek.

Fragmanda verilen detaylar ile yeni oyunda kullanılacak olan yeni pusu atışı mekanikleri ile kusursuz atışlar yapabilmek mümkün olacak. Ancak bunun için elbette hedefinizin konumunu, rüzgarın esiş yönünü ve merminin düşeceği noktayı iyi hesaplamanız da gerekecek.

Oyunda beş farklı ve büyük ebatta haritalar olacak. Bu haritalarda da tamamlamanız gereken yirmi beş kadar kontrat olacak. Bu kontratları tamamlarken kullanabileceğiniz birçok silah olacak. Pusucu tüfeği, taarruz tüfeği ve tabancalar açısından geniş bir yelpaze sizlere sunulacak. Tabii ki bunların yanı sıra tercihen el bombası da kullanabileceksiniz veya yakın mesafeli çatışmalara da girebileceksiniz. Ancak düşman bölgesindeyken her daim sessiz ve ölümcül olmak önceliğiniz olmalı. Bu bağlamda da etrafınızı iyi incelemeli ve taktiksel üstünlüğü elinizde bulundurmalısınız. Tamamladığınız her kontrol karşılığında ödüller kazanacak, yeni teçhizatlar alabileceksiniz ve yeteneklerinizi geliştirebileceksiniz.