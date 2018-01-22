CIA, 15 Yaşındaki Hacker Tarafından Hacklenmiş!

Şu anda 18 yaşında olan Kane Gamble isimli bilgisayar korsanının, yaklaşık üç sene önce Merkezİ İstihbarat Teşkilatı'nı (CIA) hacklediği ve bazı gizli devlet sırlarını açığa çıkardığı belirlendi.

2015 yılında CIA Başkanı John Brennan'a ait e-postaların, Filistin'e destek vermek isteyen liseli bir genç tarafından ele geçirildiği iddia edilmişti. O zaman 15 yaşında olan Gamble, New York Post muhabiriyle iletişime geçmiş ve kendini "Müslüman olmayan Amerikalı bir lise öğrencisi" olarak tanımlamıştı.

Kendisini harekete geçiren şeylerin "ABD'nin dış politikasına olan karşıtlığı ve Filistin'e destek vermek" olduğunu söyleyen Gamble, 20 bin FBI ajanına ait sosyal güvenlik numaraları ile kişisel bilgilerini internete sızdırmıştı.

CIA'i harekete geçiren genç hacker, yalnızca bununla sınırlı kalmayarak Afganistan ve İran ile ilgili devlet sırlarını da ortaya çıkarmış. Crackas With Attitude adlı hacker grubunun lideri olduğu belirlenen Gamble, 2016 yılında yakalanmıştı. Hakim karşısına çıkan hacker, yalnızca sosyal mühendislik kullandığını ve yaptığı işlerden herhangi bir maddi kazanç elde etmediğini belirtti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Gizli Servis yetkilileri, 2015 yılında gerçekleşen hack olayı ile ilgili yaptıkları açıklamada, internet korsanının gizli bir bilgiye ulaşamadığını ifade etmişti.