CIA, FBI ve NSA Şefleri, Çinli Telefon Üreticilerine Savaş Açtı

ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu'nda değerlendirmelerde bulunan CIA, NSA ve FBI'ın da aralarında bulunduğu altı Amerikan istihbarat servisinin üst düzey yetkilileri, Çin menşeli Huawei ve ZTE marka akıllı telefonların kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından ABD'ye yönelik tehditlerin masaya yatırıldığı toplantı, ABD'nin dış politikası ve Kuzey Kore'nin nükleer programı da dahil olmak üzere, Rusya'dan Meksika'ya giren uyuşturucuya kadar çok geniş bir konu yelpazesini kapsıyor. Ancak bu sene üzerinde durulan asıl konu, siber güvenlik ve teknoloji casusluğu oldu.

Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, ABD'nin çok yoğun bir siber saldırı altında olduğunu söyledi. "Kurumlarımız sistematik bir siber saldırı altında. Dolayısıysa en büyük önceliklerimizden biri siber tehditleri bertaraf etmek" diyen Coats, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'yi en büyük tehdit unsuru olarak nitelendirdi.

FBI Direktörü Christopher Wray, yabancı şirket veya kuruluşların ABD'nin telekomünikasyon ağında güçlü bir pozisyona sahip olmasının çok büyük riskler taşıdığını belirtti. Wray, bu durumun casusluk faaliyetlerine yol açabileceğine dikkat çekti.

CIA, NSA ve FBI'ın da aralarında bulunduğu altı istihbarat şefi, Çin menşeli Huawei ve ZTE marka akıllı telefonların güvenlik endişeleri nedeniyle vatandaşlara kesinlikle önerilmeyeceğini belirtirken, Amerikan telekom şirketlerinin Çinli akıllı telefon üreticilerine karşı gösterdiği direnci övdü.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin en büyük iki telekom şirketi AT & T ve Verizon, ABD istihbaratının Huawei'nin Çin hükümetiyle olan bağlarından endişe duyması sebebiyle Huawei ile olan anlaşmalarını iptal etmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Huawei'nin tüketici ürünleri bölümü CEO'su Richard Yu, AT & T ortaklığının iptal edilmesini "Amerikan hükümetinin, Huawei'nin ABD pazarındaki yükselişini engellemeye yönelik faaliyetlerinin farkındayız. Anlaşmaların iptal edilmesi tüketiciler için büyük bir kayıp" sözleriyle değerlendirdi.