CIA Logosunu Değiştirdi: Sosyal Medyada Gündem Oldu

Amerika Birleşik Devletleri federal hükûmetinin sivil bir dış istihbarat servisi olan CIA logosunu değiştirdi. Yıllar sonra ilk kez CIA logosu yenilendi. Bu değişim sosyal medya gündem oldu ve kullanıcı yeni logo hakkında görüşlerini paylaştılar.

Yeni CIA logosu eski logoya kıyas ile çok daha fazla dikkat çekici görünüyor. Dalgalı siyah arka plan üzerine beyaz renk ile yazılmış olan yazı logoya ayrı bir hava katmış gibi duruyor. Bazı kullanıcılar yeni logoyu sevmediklerini, bazıları ise beğendiklerini dile getiriyor.

Kullanıcılar CIA'nin tekno müzik posterlerinden ilham alıp almadığını merak ediyor. Logo, CIA'nın yeni işe alım web sitesinde yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları yeni logonun çok basit olduğunu belirtiyor. Logonun çok basit olduğu ve kolayca hazırlandığı iddia ediliyor.

İşte sosyal medya kullanıcıları tarafından CIA logo ile ilgili yapılan paylaşımlar:

" CIA, Berlin'de bir festival olarak yeninden markalaşıyor. "

"CIA Kazan Dairesi seti için sabırsızlanıyorum."

new CIA logo looks like theyre going to send me a form email saying they loved the tracks on my soundcloud and they want to do a digital only release to their 147 followers https://t.co/q2mfaHcTaH