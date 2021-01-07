CIA Logosunu Değiştirdi: Sosyal Medyada Gündem Oldu

Amerika Birleşik Devletleri federal hükûmetinin sivil bir dış istihbarat servisi olan CIA logosunu değiştirdi. Yıllar sonra ilk kez CIA logosu yenilendi. Bu değişim sosyal medya gündem oldu ve kullanıcı yeni logo hakkında görüşlerini paylaştılar.

Yeni CIA Logosu Sosyal Medyanın Gündeminde

Yeni CIA logosu eski logoya kıyas ile çok daha fazla dikkat çekici görünüyor. Dalgalı siyah arka plan üzerine beyaz renk ile yazılmış olan yazı logoya ayrı bir hava katmış gibi duruyor. Bazı kullanıcılar yeni logoyu sevmediklerini, bazıları ise beğendiklerini dile getiriyor.

Kullanıcılar CIA'nin tekno müzik posterlerinden ilham alıp almadığını merak ediyor. Logo, CIA'nın yeni işe alım web sitesinde yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları yeni logonun çok basit olduğunu belirtiyor. Logonun çok basit olduğu ve kolayca hazırlandığı iddia ediliyor.

İşte sosyal medya kullanıcıları tarafından CIA logo ile ilgili yapılan paylaşımlar:

CIA rebranding as a modular synthesizer festival in Berlin pic.twitter.com/3PQwejMGUq — SARAH SQUIRM (@SarahSquirm) January 4, 2021

" CIA, Berlin'de bir festival olarak yeninden markalaşıyor. "

Can't wait for the CIA Boiler Room set https://t.co/QlHBXbHxDa — Dani Deahl (@danideahl) January 4, 2021

"CIA Kazan Dairesi seti için sabırsızlanıyorum."

new CIA logo looks like theyre going to send me a form email saying they loved the tracks on my soundcloud and they want to do a digital only release to their 147 followers https://t.co/q2mfaHcTaH — sean (@chocchipcamofan) January 4, 2021

"Yeni CIA logosu, bana müzik bulutumdaki parçaları sevdiklerini ve 147 takipçisine yalnızca dijital yayın yapmak istediklerini belirten bir form e-postası gönderecek gibi görünüyor."

The new CIA logo is literally a Mutek poster pic.twitter.com/3RsPzWzDFt — snacks pearl (@maxpearl) January 4, 2021

"Yeni CIA logosu tam anlamıyla bir Mutek posteridir"

Sizler CIA'nin yeni logosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! CIA ile ilgili hemen alt kısımda yer alan haberimiz ilginizi çektiyse üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

CIA Nedir?

CIA, Birleşik Devletler federal hükûmetinin sivil bir dış istihbarat servisidir ve resmî olarak dünyanın dört bir yanındaki ulusal güvenlik bilgilerini, öncelikle insan istihbaratını kullanarak toplamak, işlemek, ve analiz etmekle görevlendirilmiştir. CIA, 1947'de Kongre tarafından, Ulusal Güvenlik Konseyi (National Security Council, NSC) ile bu konseyin yönetimi altında çalışmak üzere kuruldu.