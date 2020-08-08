CIA TikTok'un Çin Hükümetine Veri Paylaştığını Kanıtlayamadı

New York Times'a göre CIA analistleri Çin teknoloji firması ByteDance'a ait olduğu için Çin hükümetinin TikTok verilerine erişmesinin mümkün olduğunu düşünüyor ancak TikTok'un Çin hükümetine veri sızdırdığına dair bir kanıt yok.

CIA analistleri tarafından Beyaz Saray'a sunulan raporda Çin hükümetinin TikTok kullanıcı verilerine erişmesinin mümkün olmasına rağmen bunu yaptığına dair kanıt bulunmadığını söyledi. Bununla birlikte Başkan Trump yalnızca TikTok'un ana şirketi ByteDance'ı değil aynı zamanda WeChat'i de yasaklayacak.

TikTok Çin hükümetine veri sızdırıyor mu?

CIA'nin yakın tarihli bir TikTok raporu, Çin hükümetinin video paylaşım uygulaması TikTok'tan Amerikan kullanıcı verilerine erişmediğini gösteriyor. TikTok'un Çin hükümetine veri sızdırmamasına rağmen Başkan Trump TikTok'un ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmeye devam ettiğini söylüyor.

ABD yönetimi, Çin'in federal çalışanların konumlarını izleyebileceği, şantaj için kişisel bilgi dosyaları oluşturabileceğini düşünüyorken TikTok'un Çin hükümetine veri sızdırmasıyla kurumsal casusluk yapabileceğini belirtiyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin uygulamalarını ve hizmetlerini çökertmek için bir ABD planını açıkladı. "Temiz Ağ" (Clean Network) olarak adlandırılan program, uygulama mağazalarından güvenilmeyen Çin uygulamalarını engelleyecek. Eğer TikTok da ABD'li şirketlere satılmazsa Eylül'de yasaklanacak.