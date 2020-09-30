Dünya Genelindeki Çiçekler İklim Değişikliği Karşısında Renk Değiştirdi

Clemson Üniversitesi liderliğindeki bilim adamları, 1941 ile 2017 arasında üç kıtadan 42 farklı türden oluşan 1.200'den fazla korunmuş bitki örneğini yakından inceledi ve UV'ye duyarlı bir kamera kullanarak çiçek pigmentasyon seviyelerini analiz etti. İşte detaylar.

Çiçeklerin Rengi Değişiyor

Bulgular çiçeklerin UV emici pigmentasyonunun 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca arttığını gösteriyor. Petal UV pigmentasyon seviyeleri, geçtiğimiz yetmiş yıl boyunca her yıl ortalama yüzde 2 arttı.

Ozon, Dünya'nın stratosferinde bulunan ve Güneş'ten gelen UV radyasyonunu güçlü bir şekilde emen bir gaz. Dünya atmosferindeki toplam ozon miktarının 1970'lerden bu yana giderek azaldığı göz önüne alındığında, bitkiler ve diğer yaşam formları daha fazla UV radyasyonuna maruz kalıyor.

İklim değişikliği de daha yoğun UV radyasyonuna neden oluyor. Bitkilerin büyümesi için güneş ışığına ihtiyacı var ancak tıpkı insan cildi gibi, Güneş'ten gelen çok fazla UV radyasyonu onlara zarar verebilmekte.

UV pigmentleri de dahil olmak üzere birçok pigment insan gözüyle görünmez ancak çiçek tarafından tozlayıcıları çekmek ve güneş kremi gibi UV radyasyonuna karşı koruma sağlamak için kullanılır. Bu nedenle, çiçekler bize çok farklı görünmese de değişen ortamlarına uyum sağlamak için oldukça hızlı bir zaman alanında oldukça önemli bir değişiklik geçirdiler. Bu değişiklikten tabii ki tüm çiçek yaprakları eşit şekilde etkilenmedi.

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