Çift Akciğer Nakli Olan Hasta, COVID-19 Aşısı Yaptırmadığı İçin Pişman!

Yeni tip koronavirüse yakalanan Josh Garza isimli bir hasta, çift akciğer nakli olmak zorunda kaldı. 43 yaşındaki Garza, yeni tip koronavirüs aşısı yaptırmadığı için pişman olduğunu söyledi. Garza tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Hastası Neden Çift Akciğer Nakli Olmak Zorunda Kaldı?

Aşı olmayı reddeden 43 yaşındaki Josh Garza'ya bu yılın başlarında yeni tip koronavirüs teşhisi kondu. COVID-19, hızlı bir şekilde Garza'nın vücuduna yayıldı. Houston Metodist Hastanesinde dört ay boyunca koronavirüsle mücadele eden hasta, CNN'e yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs aşısı olmadığı için pişman olduğunu söyledi.

Doktorlar, virüsün akciğerlerde büyük hasara neden olduğunu ve bu sebepten ötürü şiddetli inflamasyonu tetiklediğini söyledi. Aktarılan bilgilere göre Garza'nın durumu o kadar ağırdı ki bir ventilatör ya da yüksek akışlı oksijen makineleri bile ona yardim edemiyordu.

Garza'nın akciğerleri x-ray taramalarında oldukça zor görülüyordu. Hastanın akciğer nakli olmaktan başka çaresi kalmamıştı. Adı akciğer nakil listesine eklenen 43 yaşındaki hasta, nisan ayında başarılı bir akciğer nakli ameliyatı geçirdi.

Houston Metodist Hastanesinde 4 ay süre boyunca tedavi gören Garza, koronavirüs hastalarının cesetlerinin hastane odasının önünden taşınmasına şahit olduğunu ve bu durumun sık sık gözlerinin önüne geldiğini belirtti. Aşı yaptırmadığı için kendisine karşı öfke duyduğunu söyleyen Garza, hayatta olduğu için minnettar olduğunu ifade etti.

Kobay olmak istemediğini ve bu sebepten ötürü aşı olmadığını söyleyen Garza, "Zamanı geri alabilme imkanım olsa şüphesiz aşı olurdum. Yaşadıklarım muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en kötü şeydi" ifadelerini kullandı.

İnsanları yeni tip koronavirüs aşısı olmaya davet eden Garza, "Ailenizi düşünün çünkü benim yaşadıklarımı ailem de yaşamak zorunda kaldı" şeklinde konuştu. Aşı yaptırmadığı için büyük bir pişmanlık hisseden Garza, aşı yaptırmak istemeyen kişileri fikirlerini değiştirmeleri için ikna edebileceğini umduğunu söyledi.

Şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına da sahip olan Garza, akciğer ameliyatının ardından iyileşmeye devam ediyor. Evde ailesiyle yeniden bir araya gelen Josh Garza, çok daha iyi hissetiğini söyledi.