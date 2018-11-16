Çift Çentikli Sharp Aquos R2 Compact Tanıtıldı

Son yıllarda akıllı telefonların modası haline gelen çentik yaklaşımına Sharp'tan farklı bir yorum geldi. Şirket tarafından tanıtılan yeni Aquos R2 Compact modelinin alt ve üst tarafında birer çentik yer alıyor.

İlk bakışta prototip bir tasarımı anımsatan Aquos R2 Compact'ın 5.2 inç 2280x1080 çözünürlüğünde LCD ekranı bulunuyor. Üst tarafta yalnızca kamera için ufak bir çıkıntı koyan Sharp'ın asıl dikkate değer yanı ise alta yerleştirilen çentik oluyor. Pek çok farklı görev için kullanılabilen bu çentiğin üzerinde parmak izi sensörü bulunuyor.

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan Aquos R2 Compact'ta 4GB RAM yer alıyor. 64GB genişletilebilir depolama alanı sunan model, 22.6MP çözünürlüğünde tek arka kameraya ve 2500mAh bataryaya sahip. İlk bakışta kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran telefonun eksik noktalarının olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Ocak ayı içerisinde Japonya'da satışa sunulması planlanan Aquos R2 Compact'ın fiyat bilgisi paylaşılmadı. Aynı zamanda ülke dışında satılıp satılmayacağı bilinmeyen telefon ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!