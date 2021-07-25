Çift Doz Aşı Olanlar İçin Bedava Bilet Önerisi!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, çift doz aşı olanlar için bedava bilet önerisinde bulundu. Prof. Dr. Balık, şu anda ilk doz aşısını olmayan 22 milyon kişinin olduğunu açıkladı.

Çift Doz Aşı Olanlara Bedava Bilet Verilebilir

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Prof. Dr. İsmail Balık, çift doz koronavirüs aşısı olan kişiler için bedava bilet önerisinde bulundu. Dünyada ve Türkiye'de homojen bir aşılamanın olmadığını söyleyen Prof. Dr. Balık, aşılama oranının Doğu'da çok düşük, Batı'da ise yüksek olduğunu belirtti.

Aşılama hızının her yerde aynı olmadığı sürece salgının hızı düşse bile hastalığın görülmesinin kalıcı hale gelebileceğini söyleyen Prof. Dr. İsmail Balık, ilk doz aşısını olmayan 22 milyon kişinin ve zamanı geldiği halde ikinci doz yaptırmayan 5 milyonu aşkın insanın olduğunu ifade etti.

Delta varyantına bağlı büyük dalgadan ve ölümlerden yalnızca iki doz aşı ile korunabileceğini ifade eden Prof. Dr. İsmail Balık, "Çift doz aşılı olanlara, konserlerde, maçlarda ücretsiz bilet verilsin. Örneğin kura ile koltukların yüzde 20’si verilebilir" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İsmail Balık, "Telefon şirketleri ücretsiz bir miktar kontör verebilir. Belediyeler yaz konserlerine başladılar, sadece çift doz aşılı olanları alabilirler" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Balık, bu tip ödüllendirmelerin gençleri aşıya yöneltmede işe yarayabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım."

Sağlık Bakanlığı taraıfndan paylaşılan bilgilere göre bu zamana kadar toplamda 65 milyon 850 bin 430 aşı yapıldı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 39 milyon 423 bin 958 olarak açıklandı. 2. doz uygulanan kişi sayısının ise 22 milyon 639 bin 242 olduğu belirtildi.