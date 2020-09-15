Çift Ekranlı Akıllı Telefon LG Wing Tanıtıldı, İşte Özellikleri

LG Wing, resmiyet kazandı ve ilginç bir cihaz karşımızda. LG Wing, LG’nin Explorer Projesi’ndeki ilk telefon (ürün) ve benzersiz tasarımı, kullanıcıların akıllı telefonlarda yaşadıkları sorunları çözüyor. LG Wing özellikleri haberimizde.

LG Wing Özellikleri

LG Wing, çift ekranlı cihazlara farklı bir yaklaşım getiriyor. Daha küçük bir ekranı ortaya çıkaran 90 derece dönen ana ekrana sahip. Her iki ekran da birlikte çalışarak yeni kullanım senaryoları sağlıyor ve mevcut olanları geliştiriyor. Böyle bir tasarımda dayanıklılık önemli. LG, ana ekranın dönmesini sağlayan menteşenin çift yay, çift kilit ve hidrolik amortisör kullandığını söylüyor. Bunların tümü birlikte çalışarak bağlantının kesilmesini önlüyor, tekdüze kuvvet dağılımına imkan tanıyor ve döndürüldüğünde darbeleri emiyor.

LG, LG Wing’in ağırlık testleri, darbe testleri, bükme testleri ve dokunma sensörleri ve tuş basış testleri dahil çok sayıda dayanıklılık testinden geçtiğini iddia ediyor. Döner de 200 binin üzerinde test edilmiş. İç ekranın dış kısım tarafından çizilmesi hususunda endişeli olanlar için LG, ikinci ekrana poli-oksi-metilen (POM) kaplaması uyguladıklarını ve bunun büyük ekran tarafından zarar görmesini engellediğini söylüyor. LG’nin diğer pek çok telefonu gibi Wing de MIL-STD-810G sertifikalı. LG, ayrıca alaşım çerçevenin kalınlığını azaltarak kütleyi azaltmış, perforasyon tekniği uygulayarak da ağırlığı azaltmış. Bu sayede telefonun ağırlığı 300 gramdan 260 grama düşürülmüş.

LG Wing’in dönen çift ekranlı form faktörü, çeşitli kullanım senaryolarına olanak tanıyor. Kullanıcıların ana ekran videoyu oynatırken ikincil ekranda oynatma kontrolleri veya yorumları görüntüleyebilmelerini sağlayan YouTube gibi bazı uygulamalar, çift ekran modunda otomatik olarak ikinci ekrandan faydalanacak. Müzik uygulamaları da benzer şekilde çalışacak. Kullanıcılar galerilerinde gezinirken öne çıkan fotoğraflar ana ekranda görünürken, diğer fotoğraflar daha küçük ekranda görünecek. Video düzenleme de benzer şekilde çalışacak. Diğer bir kullanım senaryosu, aynı anda iki uygulamayı kullanmak. Kullanıcılar küçük ekranda tweet atarken veya not alırken ana ekranda film veya video izleyebilecek. Kullanıcılar sık kullandıkları uygulamaları kaydedip istedikleri zaman hızlıca başlatabilecek.

LG Wing, arkada 90 derece dönerek daha küçük 3.9 inç 1240 x 1080 ekranı ortaya çıkaran ana 6.8 inç 2460 x 1080 ekrana sahip. Her iki ekran da OLED panel kullanıyor. Telefon, Snapdragon 765G işlemciden güç alıyor ve 8GB RAM 256GB depolama alanına sahip. LG Wing, LG telefonlarda bir ilk olan 32 megapiksel açılır (pop-up) selfie kameraya sahip. LG, cihazı düşürdüğünüzde kameranın geri çekilmesini sağlayan düşme algılama özelliği eklemiş. Bu, OnePlus 7 Pro gibi başka telefonlarda da gördüğümüz bir özellik. Telefonun arkasında dikey olarak hizalanmış, Reno4’ün kamera kurulumuna benzer tasarımda üçlü arka kamera sistemi bulunuyor. Ortada konumlandırılan birincil kamera 64 megapiksel sensör ve bunun üzerinde döndürme modunda çekim yapan 12 megapiksel 120 derece ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Üçüncü kamera ise temel modda çekim yapan başka bir ultra geniş açılı kamera ancak 117 derece görüş açışı sunuyor ve 13 megapiksel sensörlü.

LG, hem arka hem de ön kamerada eşzamanlı kayıt gibi bir dizi harika kamera özellikleri eklemiş. Kullanıcıların cihazı gimbala yerleştirilmiş telefon gibi kullanmalarını sağlayan gimbal modu mevcut. Bu modda kaydedilen şey ana ekranda gösterilirken, alt ekran eğme ve kaydırma için joystick, kaydırma izleme modu ve kilit modu gibi tuşları bulunduran gimbaldaki sanal kontrollere benzer kontrolleri görüntülüyor. LG, videolarda sarsıntıyı önlemek için sabitleme yazılımıyla çalışan altı hareket sensörü olduğunu söylüyor.

LG Wing, ekran için parmak izi okuyucusuna sahip, kablosuz şarjı destekleyen 4000 mAh bataryadan güç alıyor. Ayrıca su sıçramalarına karşı dayanıklı. LG, iç kısımların su geçirmez kaplamaya sahip olduğunu söylüyor.

LG Wing Fiyatı ve Çıkış Tarihi

LG, yeni çift ekranlı akıllı telefonunun fiyatını açıklamadı, ne zaman satışa çıkacağını da söylemedi. Ancak Amerika’da satışa sunulacağı belirtildi.