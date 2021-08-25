Çift Ekranlı MacBook Patenti Ortaya Çıktı

Son dönemlerde inovasyon tarafındaki eksiklikleri nedeni ile eleştirilen Apple, kısa bir süre önce çift ekranlı MacBook patenti aldı. Bu ekranlardan birisi, klavyeyi ve izleme dörtgenini tamamen dokunmatik hale getirmeyi planlıyor. İşte merak edilen detaylar!

Çift Ekranlı MacBook Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan patent başvurusu, iki büyük ekrandan oluşan bir MacBook modeline işaret ediyor. Bu ekranlardan en az bir tanesi dokunmatik işleve sahip ve tahmin edebileceğiniz gibi evet, dokunmatik desteğine sahip olan ekran altta yer alıyor.

Aslında söz konusu tasarım, bir bilgisayarla etkileşime girmenin yollarını neredeyse kökten değiştirebilir. Örneğin üst ekranda video izlerken alt ekranda internette gezinebilir, e-postalarınızı kontrol edebilir, not alabilir ya da dosyalarınızı düzenleyebilirsiniz.

Benzer şekilde bu durum hem klavyenin hem de izleme dörtgeninin dokunmatik olacağı anlamına geliyor. Yani klavyenin boyutunu büyütebilir, küçültebilir veya komple yerini değiştirerek size uygun bir noktada yapılandırabilirsiniz. Aynı durum izleme dörtgeni için de geçerli.

Tabii ki söz konusu patent için heyecanlanmamak doğru olacaktır. Bir patent, o teknolojinin üretilip satışa sunulduğunu garanti etmek yerine, şirketin bu yönde bir ilgisinin olduğunu gösterir. Nitekim teknoloji devleri her yıl binlerce yeni patent alıyor ve bunların neredeyse çoğu dosyalarda kalmaktan ileriye gidemiyor.

Peki siz bu patent başvurusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce tamamen iki ekranlı bir bilgisayar kullanmak nasıl olurdu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.