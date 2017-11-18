Çift Kameralı Huawei Honor V10 Geliyor

Çin merkezli Huawei şirketi yeni Honor cihazını ne zaman tanıtacağını açıkladı. Honor V10 ismiyle gelecek olan cihaz 28 Kasım'da Çin'de tanıtılacak. Çift kamera, 18:9 ekran formatı gibi üst seviye özelliklere sahip olacak V10, tanıtımdan bir süre sonra Avrupa'ya da sevk edilecek.

Mate 10 ile yapay zeka teknolojisinde büyük bir atak yapan Huawei, bu atağını Honor V10 ile devam ettirmek istiyor. Şirketin Weibo hesabında paylaşılan bir görsel ile yeni telefonunda yapay zekayı ve çift kamera olacağını görebiliyoruz. 6 inç 18:9 ekran ile gelecek olan V10, Kirin 970 yonga setinden gücünü alacak ve 8GB RAM ile performansını arttıracak. Arkada 16MP ve 20MP'lik çift kamera, önde ise 16MP'lik tek kamera yer alacak.

Kutudan Android Oreo desteğiyle çıkacak cihazın hızlı şarj destekli 4000 mAh bataryası bulunacak. 28 Kasım tarihinde Çin'de tanıtılacak cihazın fiyatı 3000 CNY (yaklaşık 450 dolar) olacak. Ayrıca Honor V10 5 Aralık tarihinde Londra'da yapılacak bir etkinlik ile Avrupa'da da satışa sunulacak.