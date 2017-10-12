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  4. Çift Kameralı ve 18:9 Ekranlı Honor 7x, Tanıtıldı

Çift Kameralı ve 18:9 Ekranlı Honor 7x, Tanıtıldı

Erkan Calp
Erkan Calp Mobil
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Beklediğimiz üzere Honor, yeni orta seviye akıllı telefonu Honor 7X’i resmi olarak tanıttı. Telefona fazla bütçe ayırmayan, amiral gemisi sınıfında Android telefonların donanımına yakın güçte bir cihaz isteyen kullanıcılara hitap eden Honor 7X, son dönemin trendi olan “neredeyse çerçevesiz ekran” tasarımıyla bizleri karşılıyor.

Ülkemizde özellikle son çıkardığı Android telefonları oldukça beğenilen Çinli üretici Huawei’nin alt markası olan Honor, yeni telefonlarını dün gece tanıttı. Tanıtım heyecanlandırmadı çünkü resmiyet kazanmasından saatlerce önce cihazın teknik özellikleri hatta tasarımı gün yüzüne çıkmıştı. Tabii ki bu şansızlığı yaşayan tek firma Honor değil. Samsung, Apple gibi büyük firmaların da sır gibi sakladığı üst seviye telefonları lansmandan önce tüm detaylarıyla ortaya çıkıyor.

Honor 7X Teknik Özellikleri:

Cihaza dönecek olursak; Honor 7X, 5.93 inç, 2160 x 1080 çözünürlük sunan neredeyse çerçevesi diyebileceğimiz bir ekranla karşımızda. Alüminyum gövdeye sahip olan telefonun arkasındaki çift kameradan biri 16 megapiksel diğeri 2 megapiksel. Ön yüzdeki kamera 8 megapiksel. Cihazın içine girdiğimizde sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 659 işlemci, 4GB bellek karşımıza çıkıyor. Telefonun bataryası 3340 mAh değerinde.

Honor 7X

Honor 7X Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

32GB, 64GB ve 128GB depolama alanı seçenekleri ve üç farklı renkle gelen Honor 7X’de çift SIM kart desteği mevcut. USB Type-C yerine microUSB portunun tercih edildiği telefon, EMUI 5.1 kullanıcı arayüzü ile özelleştirilmiş Android 7.0 Nougat üzerinde çalışıyor. Telefonun fiyatına gelecek olursak; 32GB modeli 200 dolar, 64GB modeli 250 dolar, 128GB modeli de 305 dolar. Telefonu satın almayı düşünenler için ilk olarak 17 Ekim’de Çin’de satışa sunulacağını söyleyelim.

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ETİKETLER: huawei honor

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