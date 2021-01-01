Çift Maske Takmak Faydalı mı, Zararlı mı?

Çift maske takmak güvenli mi? Sorusu, yeni tip koronavirüs salgını başladığından bu zamana kadar en çok merak edilen sorulardan bir tanesidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Virginia Poiteknik Enstitüsü, Yale Halk Sağlığı Okulu ve Eyalet Üniversitesinde görevli araştırmacılar, maske kullanımına ilişkin en çok merak edilen soruyu yanıtladı.

Çift Maske Takmak Virüsten Korur mu?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Salgın ile mücadele kapsamında maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyene özen göstermek oldukça önemli tedbirler arasında yer alıyor. Çoğu insan özellikle kalabalık ortamlarda iki maske birden takıyor. Peki, iki maske takmanın sağlığa olumsuz yönde bir etkisi bulunuyor mu? Virginia Poiteknik Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesinde görevli araştırmacılar, merak edilen bu soruyu yanıtladı.

Indyturk'teki habere göre Yale Halk Sağlığı Okulunun dekanı Dr. Sten Vermund, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, N95 maskesi takan sağlık uzmanlarının fazladan bir katman eklememesi gerektiğini belirtti. Dr. Vermund, “Geri kalanımız için ikinci bir maske 'sızıntıyı' azaltabilir; özellikle öğretmenler, kasiyerler ve otobüs şoförleri gibi meslek grupları için makul bir uygulama olabilir” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Nefes almakta zorlanmadığınız sürece çift maske takmanın zararı olmaz. Bu durum nadiren de olsa, KOAH gibi şiddetli solunum zorluklarından mustarip kişilerde ortaya çıkabilir.”

Amerika Birleşik Devletleri’nin seçilmiş başkanı Joe Biden da dahil birçok kişi, birden fazla maske takmayı tercih ediyor. Virginia Poiteknik Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesinde görevli araştırmacılar, birden fazla maske takmanın hava sızıntısını sınırlamaya yardımcı olabilecek ek bir önlem olduğunu fakat bazı durumlarda gerekli olmadığını açıkladı.

Siperlikler Koronavirüse Karşı Koruma Sağlıyor mu?

Uzmanlar yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında takılan siperlikler ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre siperlikler tek başına kullanıldığında tam koruma sağlayamıyor. Bilim insanları, siperliklerin maskeler ile birlikte kullanıldığında ekstra koruma sağladığını belirtti.

Yale Halk Sağlığı Okulunda görevli Epidemiyolog Dr. Lucian Davis, Siperlikler tek başına kullanıldığında pek işe yaramaz çünkü bütün mesele, kalkanın etrafındaki havayı solumadığınızdan, yani süzülmemiş havayı ciğerlerinize çekip, virüslü havayı dışarı vermediğinizden emin olmaktır” şeklinde konuştu.

Dr. Davis, havaalanı ve hastane gibi virüsün yayılma ihtimalinin yüksek olduğu kalabalık ortamlarda virüsün insanların gözlerinden de girebileceğini, bu sebepten ötürü de siperliklerin söz konusu ortamlarda etkili koruma sağlayacağını söyledi.