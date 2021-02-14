Koronavirüsün mutasyona uğraması ile birlikte çift maske takmanın ne kadar koruma sağladığı merak edilmeye başlandı. Çift maske takmak ne kadar etkili? ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çift maske takmak ile ilgili bir araştırma yaptı.

Çift Maske Takmak Ne Kadar Etkili?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan araştırma maskenin üzerine bir kumaş parçası gibi ikinci bir katmanın takılması halinde geçişi engellenen partikül miktarının arttığını ortaya koydu. Böylece çift maske takmanın daha fazla koruma sağladığı ortaya çıktı.

Araştırmada solunum yapabilen iki yapay kafadan birine tek, diğerine de çift maske takıldı. Yaklaşık iki metre mesafeden Covid-19 partikülleri püskürtüldü. Yapılan incelemede, tek maskenin partiküllerin yüzde 40'ını engellediği görülürken, çift maske takıldığında bu oranın yüzde 80'e kadar yükseldiği tespit edildi.

BBC'de yer alan habere göre, Türkiye'de de uzmanlar, özellikle bulaşma hızı daha yüksek olduğu tespit edilen yeni varyantların görülmeye başladığı bir dönemde, sosyal mesafeye ek olarak çift maske kullanımının da etkili bir koruma sağlayabileceğini belirtiyor.

CDC Direktörü Rochelle Walensky yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çalışmada, maske takılmasının hiç takmamaktan önemli ölçüde daha iyi olduğunu gördük. Ve tam oturan maskeler, aerosollerin engellenmesinde en iyi sonucu verdi. Maskelerin iki veya daha fazla katmana sahip olmasını, burnu ve ağzı tamamen kapatmasını ve burun ile yüzün yanlarına sıkıca oturmasını önermeye devam ediyoruz."

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.