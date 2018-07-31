Çift SIM Kartlı iPhone Gerçek Oluyor

Çinli çakma telefon üreticilerinin yıllardır yapmaya devam ettikleri çift SIM kartlı iPhone bu sefer gerçek oluyor. iOS 12’nin kodları arasında gezinen bazı yazılımcılar, Apple’ın çift SIM kart teknolojisi için işletim sistemine bazı eklemeler yaptığını fark ettiler.

Apple ürünleriyle ilgili yayınladığı haberlerle bilinen 9to5Mac isimli internet sitesi, iOS 12 işletim sistenin geliştiriciler için yayınlanan iOS 12 developer beta 5 sürümünde ilginç detayların bulunduğunu yazdı. Birçok geliştiricinin dikkatini çeken kodlar arasında, iOS’da daha önce hiç görülmeyen çift SIM kart desteğine dair kimi detayların yer aldığı söylenirken, yeni kodların iPhone X Plus modeline yönelik olduğu dile getirildi.

Yaklaşık bir ay önce ortaya çıkan diğer farklı haberlerde, Apple’ın tanıtmaya hazırlandığı iPhone Plus modelinde çift SIM kart teknolojisine yer verileceği kaydedilmiş; ancak bu teknolojiyi kullanan modellerin sadece belirli bölgelerde piyasaya sürüleceği belirtilmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bazı uzmanlar, Apple’ın daha önce gelecekte kullanacağı kimi teknolojileri beta sürümlerine eklediğini belirttiler. Daha önce HomePod’un yazılımında iPhone X’un ekranına dair kimi detaylar bulunmuş, iOS 11’in geliştirici sürümlerinde Face ID, Anomoji ve gelişmiş AirPods için kimi ipuçlarına yer verilmişti.

Buna rağmen Apple’ın çift SIM kart teknolojisini kesin olarak kullanıp kullanmayacağının henüz kesin olmadığı da hatırlatıldı. Şirketin çift SIM kart teknolojisini sadece denediği, iPhone X Plus modelinde çift SIM kart kullanmayabileceği de söylenenler arasında girdi.