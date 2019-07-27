Çiftçilerin Yeni Umudu: Yerli Traktör

Türkiye'de tarım ve hayvancılık politikaları birçok platform tarafından eleştirilmişti. Yüksek gıda ve et fiyatları vatandaşların bu konuda sürekli olarak şikayet etmesine neden oluyordu. Ancak Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, son derece iddialı konuştu.

Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) önemine dikkat çekti. Bu kuruluş sayesinde son 6 ayda, önceki yıllara göre en az 20 kat tohum satışı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tarım Bakanı yerli traktör müjdesini verdi

Pakdemirlinin değindiği konulardan birisi de mazot pahalılığı ile ilgili. Son dönemlerde çok tartışılan mazot fiyatları, Tarım Bakanı'na göre yerli traktör sayesinde ortadan kaldırılacak. Bu yeni traktörün çok daha düşük bir mazot tüketimi yapacağına dikkat çeken pakdemirli, ülke tarımı için önemli bir konu olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, "Mazot maliyetlerini yüzde 90'dan fazla düşürecek, dünyada ve Türkiye'de ilk, yazılımı ve tasarımı yerli ve milli elektrikli traktörümüz görücüye çıktı. Etkin planlama ve verimlilik sağlayacak Akıllı Küpe Sistemi'miz, ata tohumu ve yerli sebze tohumu gibi diğer milli ve yerli üretim projeleri kapsamındaki ürünlerimiz de görücüye çıktı." diyerek görüşlerini ifade etti.

Son olarak Bakan, tarım alanında daha fazla ihracat yapmaya başlayacaklarını da söyledi. Tarım Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar dikkate alınırsa, ilerleyen dönemlerde tarımsal alanda çok ciddi değişiklikler olacak. Ancak yine de bazı kronik problemler de tarım alanında devam ediyor.

Peki sizce de Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan bu hedefler, gerçekleştirilebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.