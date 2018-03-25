Çiftlik Bank 1.1 Milyar Liradan Fazla Para Toplamış

Son günlerde gündemden düşmeyen Çiftlik Bank haberlerine bir yerini daha eklendi. Yapılan dolandırıcılığı aydınlatmak için açılan soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank’ın 1 milyar liradan fazla para topladığı tespit edildi.

Ponzi şeması olarak adlandırılan bir dolandırıcılık türünü kullanan Çiftlik Bank, üyelerine sanal hayvanlar satmış ve bu hayvanları bilgisayar başında beslemeleri durumunda, para kazanacaklarını söylemişti. Yüz binlerce kişiyi bu yolla kandırmayı başaran sistem, geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından tam anlamıyla çökmüş ve Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın, Uruguay’a kaçmıştı. Kaçış haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Mehmet Aydın’ın 511 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Bugün itibarıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank konusunda çeşitli illerde yürütülen soruşturmalarla ilgili önemli bir karar aldı. Çiftlik Bank ile ilgili diğer illerde açılan bütün davaların İstanbul’da toplanmasına karar veren savcılığın yazısında, dikkat çekici detaylar yer aldı.

Yapılan ilk incelemelerde Çiftlik Bank üzerinden toplanan paranın, 1 milyar 139 milyon 972 bin lira olduğu kaydedildi. Bununla birlikte daha önce 77 bin üyesi olduğu söylenen sistemin, aslında 132 bin 222 kişiden oluştuğu söylenenler arasında yer aldı.