Çiftlik Bank Benzeri 65 Şirket Daha İnceleme Altında

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank benzeri 65 yapının “saadet zinciri” şüphesiyle incelendiğini açıkladı. Konuyla ilgili gerekli adımların atılacağını ifade eden Tüfenkci, vatandaşın mağdur olmaması için denetimlerin artırılacağını söyledi.

Yüksek kar vadiyle 80 bine yakın insandan topladığı milyonlarca lira ile Uruguay’a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Bu vahim olayın tekrarlanmaması için denetimlerini artıran Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, piramit sistemine dayanan "saadet zinciri" yapılara ilişkin incelemelerde bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, bu tip yapıların Türk hukuku açısından ele alındığında hangi hükümler gereğince değerlendirileceği hususunun açık olmadığını, bu nedenle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da piramit satış sistemlerine ilişkin genel çerçeveyi belirleyen düzenlemelere yer verildiğini söyledi.

Tespitler ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda 65 şirket ya da temsilci nezdinde denetim yapıldığını belirten Tüfenkci, “Bu şirketlerin ilgilileri hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş ve ayrıca sistemlerin işleyişi ve yayılmasının önlenmesi amaçlarıyla tespit edilebilen elektronik ortamlarına da erişimin engellenmesi kararları verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “saadet zinciri” sonucuna vardığı yapılar şu şekilde:

Ulusal Mali Yardımlaşma Sistemi (UMYS)

Mega Grup Bilişim Ağ Paz. ve İnt. Hiz. Ltd. Şti

Kyani Turkey Kozmetik Ürünleri ve Gıda Takviyeleri İthalat

İhracat, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Ltd. Şti.

Kairos Technologies Limited Türkiye Temsilcileri

MGlobally Solutions Ltd. Türkiye Temsilcileri

OWNCOIN Dış Ticaret AŞ

Evo Binary International DWC-LLC Türkiye Temsilcileri

MMM Türkiye Temsilcileri

İnfinity Coin Türkiye Temsilcileri

My Crypto World Türkiye Temsilcileri

Cmon Online Türkiye Temsilcileri (Statü İş Sistemleri Yazılım ve Danışmanlık Limited Şirketi)

Myadsino (Red Deck Entertainment Limited) Türkiye Temsilcileri

Forever Primes İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

Posavis Bilgisayar Reklam E Ticaret Danışmanlık Anonim Şirketi

Bakanlık tarafından denetimleri devam eden şirketler ise şöyle: