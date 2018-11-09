Çiftlik Bank Benzeri Arsa Bank'tan 20 Milyon Liralık Vurgun

Ponzi tipi dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Çiftlik Bank, Kaşar Bank ve Bahis Bank gibi vurgunların ardından şimdi de 'Arsa Bank' hortladı.

Türkiye’de saadet zinciri olarak bilinen Ponzi, yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi olarak biliniyor.

Türkiye’nin son dönemde Çiftlik Bank olayı ile deneyimlediği bu sistem, ardından gelen yeni vurgunlarla bitmeyen bir hikayeye dönüştü. Son birkaç yılın meşhur dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan Ponzi, kendini bir kez daha gösterdi.

Yeni Şafak ’ın haberine göre, Bursa’da arazilere yatırım yaparak yatırımcıların paralarını katladığını iddia eden S.İ adındaki şahıs, çok sayıda kişinin parasını alarak sırra kadem bastı.

Yaklaşık 20 milyon liralık bir vurgunun söz konusu olduğunu öne süren mağdurlar, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Arsa Bank vurgunu mağdurlarından birisi, savcılığa verdiği ifadede, sistemi şu sözlerle anlattı:

"S.İ eski bir bankacı. İstifa edip emlak işine girdi. Biz de o vasıtayla tanıştık. Bankaların ipotek ettiği evleri, tanıdıkları vasıtasıyla henüz ihaleye girmeden satın alıyordu. Değerinin altında satılan evler için etrafından para topluyordu. Örneğin bankadan evi 150 bin liraya alacak. Kendinde para yok. Etrafında kişilerden paraları temin edip, evi satın alıyor. Sonra evi örneğin 250 bin TL'ye satıyor. Aradaki 100 bin TL'yi parayı verenler arasında bölüştürüyor. Kendisi de pay alıyor."

S.İ’nin Bursa, İstanbul ve çevre şehirlerde 30’un üzerinde kişiyi dolandırdığı öğrenildi. Hatta olayın mağdurları arasında bir kamu bankasının yönetim kurulu üyesi de bulunuyor.

Olayın savcılığa intikal etmesinin ardından yeniden ortaya çıkan şahıs, ticari hayatına devam etmek zorunda olduğunu, ancak bu şekilde mağdurların zararlarını tazmin edebileceğini söyledi. Mağdurlara "Hapse girersem çalışamam mağduriyetinizi gideremem" mesajını gönderen S.İ, söz konusu mesajın ardından yeniden ortadan kayboldu.