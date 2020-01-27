Çiftlik Bank Benzeri Süt Bank 120 Milyon Lirayla Yok Oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde kurulan ve kurulduğu günden bu yana katılımcılardan 120 milyon liradan fazla para toplayan Süt Bank sistemi çöktü. Sistemin kurucuları paralarla ortadan kaybolurlarken, haklarında 39'ar yıldan 140'ar yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Aralarında emekli general, albay, astsubay polis, doktor ve avukatların da olduğu yüksek mertebeli 1300 kişiyi ikna eden Süt Bank kurucuları, düzenli gelir vaat etmişlerdi. Sisteme dahil olmak için en az 5 inek alınması gerekirken, inekleri alanlara her ay düzenli süt geliri veriliyordu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, 18 kişinin şikâyetçi olarak yer aldığı davada, Ekta Et ve Süt Ürenleri AŞ'nin kurucusu Orhan Tatlı ile şirketin muhasebecisi İrfan Alkan sanık olarak yer aldı.

Davada sistemin kurucusu olarak gösterilen Orhan Tatlı, inek alanlardan topladığı paraların yanı sıra aldığı devlet teşfikleriyle 400 dönüm üzerine çiftlik kurmuştu. Toplamda 13 bin 550 büyük baş hayvan barındırabilen tesis, Türkiye'nin en büyüklerinden biri haline gelmişti.

Süt Bank 2015'ten sonra büyüdü

2015 yılında adet patlama yaşayan Süt Bank sistemi, o yıl içerisinde toplamda 55 milyon lira para topladı. Ancak, Ocak 2016'da sisteme para yatıranlara çarpıcı bir bilgilendirme mesajı gönderildi. Mesajda, ineklerde hastalık çıktığı birçok buzağının öldüğü, süt veriminin ise önemli ölçüde düştüğü kaydedildi.

Gelen mesajlar üzerine harekete geçen yatırımcılar, Ereğli'deki Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçtiler. Çiftlikteki hayvanların hastalandığına dair herhangi bir bilgilerinin olmadığını söyleyen müdürlük yetkilileri, verdikleri bilgiyle Süt Bank yatırımcılarını harekete geçirdi.

Hayvanların hastalanmadığını öğrenenler çiftlik hakkında haciz işlemleri başlattılar ve 2016 yılından sonra devasa girişim harabeye döndü.

Bakanlık şikayetçi oldu

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması 29 Ocak'ta görülecek davaya Maliye Hazinesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı müdahil oldu. Şimdilerde atıl haldeki çiftliğin kurulumu sürecinde bakanlıktan da teşvik alındığı kaydediliyor. İki sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 39'ar yıldan 140'ar yıla hapis istendi. Öte yandan, hakkında dava açılan Orhan Tatlı'nın Ereğli'deki çiftlikten sonra Niğde'nin Bor ilçesinde yeni bir süt çiftliği kurduğu belirlendi.