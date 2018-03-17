Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'dan 'Geçmiş Olsun' Mesajı

Bir haftadır ülkenin en çok konuşulan isimlerinden Çiftlik Bank eski CEO'su Mehmet Aydın, Uruguay'dan bir ses kaydı yayınladı. Aydın, "Hapse girmek yerine Uruguay'a gitmeyi tercih ettim." açıklamasını yaparak mağdurlarını bir kez daha sinirlendirmeyi başardı.

Son zamanların en iyi dolandırıcılığını başaran Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçtığı öğrenilmişti. Ortaya çıkan ses kaydında Aydın, hayat hikayesiyle birlikte Çiftlik Bank'ın gerçek yüzünü anlattı. Medyanın kendisini karaladığını ve aslında kullanıcılarını mağdur etmek istemediğini dile getiren eski CEO, Türkiye'de hapse girmemek için Uruguay'da olduğunu bir kez daha doğrulamayı ihmal etmedi.

Bugünlere nasıl geldiğinden ve Çiftlik Bank'ın nasıl geliştiğinden söz eden Aydın açıklamasında Çiftlik Bank hisselerini satarak mağdurların parasını ödemeyi düşündüğünü söyledi. Ancak devletin buna el koyduğunu belirten ve bu sebepten dolayı dolandırıcı durumuna düştüğünü savunan Mehmet Aydın, "Eğer hala birilerine borçlu kalsaydım, Bitcoin hisselerimden ödeme yapardım" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydın her ne kadar kendini savunsa da henüz kimseye para ödemiş değil. Bakalım bu dolandırıcılık işlemi daha ne kadar gündemde yer alacak, göreceğiz.