Çiftlik Bank Dizi Oluyor: Exxen'de Yayınlanacak

Kurduğu internet sitesi ile binlerce kişiyi dolandırıp 1 milyar 100 milyon lira vurgun yaparak Türkiye'den kaçan Mehmet Aydın'ın hikayesi dizi olacak. Çiftlik Bank dizisinin ismi açıklandı. Dizinin yönetmeninin de kim olduğu gün yüzüne çıktı.

Çiftlik Bank Dizisi Geliyor: Tosun

Çiftlik Bank dizisinin isminin Tosun olacağı ve 6 bölümden oluşacağı bilgisi geldi. Mehmet Aydın'ın lakabı bildiğiniz üzere tosuncuk ve dizinin ismi de bu lakaptan yola çıkılarak bulundu. Özer Feyzioğlu'nun yöneteceği dizinin çekimleri Mart ayının sonlarında başlayacak.

Dizi, Müslüm, Ayla, Naim gibi ilgiyle izlenen hayat hikayelerini beyazperdeye aktaran Dijital Sanatlar tarafından çekilecek. Son olarak Tosun dizisi Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanacak.

Sizler Çiftlik Bank'ın dizi oluyor olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Çiftlik Bank'ın Tosunu Mehmet Aydın Nerede?

Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu yönünde söylentiler ortalıkta dolaşıyor.

Çiftlik Bank ismini verdiği tarayıcı oyunu üzerinden insanlardan para toplayarak yurtdışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Interpol listesinde bulunuyor.

Aydın, Interpol tarafından aranan 42. Türk vatandaşı. Bir internet sitesinde parayla sanal hayvanlar satan ve para yatıranlara sahip oldukları hayvanların ürettikleri yumurta, süt ve et gibi çeşitli ürünlerden gelir elde edebileceklerini söyleyerek, Çiftlik Bank ismini verdiği şirketi faaliyete geçiren Mehmet Aydın, 2018 yılının başlarında ülkeden kaçmıştı.

Mehmet Aydın Uluslararası polis organizasyonu Interpol’un en çok arananlar listesinde bulunuyor. Interpol’un “Most Wanted (En Çok Arananlar)” sayfasında gözaltına alındığı sırada çekilen fotoğraflarına yer verilen Mehmet Aydın, hakkında kısa bilgiler de verilmiş durumda.

Interpolün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyor.