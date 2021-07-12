Mehmet Aydın, Çiftlik Bank Dolandırıcılığı ile Ne Kadar Para Topladı?

Tosuncuk lakabı ile bilinen Mehmet Aydın, Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile ne kadar para topladığını açıkladı. Aydın tarafından paylaşılan bilgilere göre 1 milyon 500 milyon TL toplanmış. Bu miktar, Aydın'ın tahmin edilenden çok daha yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiğini gözler önüne seriyor.

Çiftlik Bank Dolandırıcılığı ile 1 Milyar 500 Milyon TL Toplanmış

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesinden oldukça önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Brezilya'da teslim olduktan sonra ülkemize getirilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın'ın Çiftlik Bank ile ne kadar para topladığı gün yüzüne çıktı.

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank mağdurlarından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarında belirtilen miktardan çok daha fazlasını topladığını belirtti. Aydın tarafından paylaşılan bilgilere göre Çiftlik Bank üyelerinden 1 milyar 500 milyon TL civarında para toplanmış. Bu miktarın yaklaşık 850 milyon lirasının üyelere dağıtıldığı iddia edildi.

Hakkında yakalama kararı çıkartılınca kalan iadeleri yapamadığını belirten Aydın, "Ayrıca tespiti yapılan 322 milyon 642 bin liralık mahiyeti belli olmayan para iddiasıyla ilgili ben bu parayı diğer yurt dışı şirketlerinin kurulumunda Bitcoin cihazlarının alımı ve tesislerinin kurulumunda kullandım. Bu para güncel miktar değildir. Bu paradan daha fazlasını kullandım" şeklinde konuştu.

Çiftlik Bank oyununun net bir kazanç vaadinin olmadığının altını çizen Aydın, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı raporunda belirtilen 2 milyar 971 milyon 905 bin liralık rakama sistemin bugünden itibarıyla kapatılarak tüm üyelere kazançlarıyla birlikte anaparalarının bir yıl boyunca ödenmesi neticesinde ulaşılmaktadır" dedi.

Sözleşmede sistem kapatıldıktan sonra kazançtan elde edilen gelirin ödenmeyeceğine, sadece anaparanın ödeneceğine ilişkin bir hususun yer aldığını söyleyen Aydın, "Ayrıca yatırım yaptığım Bitcoin tarihten bu güne 10 kat daha değer kazanmıştır. Bu da raporda iddia edilen 2 milyar 971 milyon 905 bin liralık ödemeyi kat ve kat karşılamaktadır ancak üyelere kesinlikle sistem üzerinden bu miktarda kâr vaadinde bulunmadım" sözlerini kullandı.

Çiftlik Bank sistemi ile binlerce üyeden para toplayan Mehmet Aydın, 2018 yılında yurt dışına kaçmıştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirilen Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.