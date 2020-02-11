Çiftlik Bank’ın Kurucusu Aylık 1 Milyon TL Kazanıyor

Çiftlik Bank’ın Kurucusu Mehmet Aydın, oluşturduğu sistem sayesinde 132 bin kişiden 1 milyar liranın üzerinde para toplamış ve bu paranın 500 milyon lirası ile ortan kaybolmuştu.

Gerçekleştirdiği büyük vurgun sonrasında, Aydın’ın görüntüleri kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle Interpol ile paylaşıldı.

Brezilya’da olduğu kesinleşen Mehmet Aydın’a, düzenli olarak farklı banka hesapları üzerinden, aylık toplam 1 milyon TL para geldiği tespit edildi. Aydın, vurgunda elde ettiği paraları yurt dışına kripto para olarak çıkarmıştı.

2 YILDIR FİRARİ

Çiftlik Bank, 2016 yılında 10 bin lira sermaye ile kuruldu. 2 yıl içinde 132 bin kişiden 1 milyon liranın üzerinde para toplandı. 2017 yılının sonlarına doğru Çiftlik Bank için soruşturma başlatıldı ve 2018 yılının başlarında Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, 500 Milyon lira ile Uruguay’a kaçmıştı. Burada görüntüleri medyaya sızan Mehmet Aydın, olası bir baskından kolay kurtulabilmek için bir yatta yaşamaya başlamıştı. Kırmızı bülten ile 2 yıldır araması devam eden Aydın’ın Brezilya’da olduğu tespit edildi.