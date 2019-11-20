Çiftlik Bank'ın Tosunu Mehmet Aydın'ı Yakalamak için Operasyon Yapılacak

Çiftlik Bank'ın kurucusu olan ve bir süredir tüm dünyada aranan Mehmet Aydın'ın kaldığı yere operasyon yapılacak. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüldüğü iddia edildi. Her yerde karış karış aranan Mehmet Aydın Kiev'de mi?

Operasyon Başlıyor! Çiftlik Bank'ın Tosunu Mehmet Aydın Yakalanacak

Kurduğu şirket ile ülkemizde 1 milyar 100 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın geçtiğimiz aylarda ülkemizi terk etmişti. Türk gazeteciler Mehmet Aydın'ın peşine düştü. Mehmet Aydın'ın Kiev'de saklandığı düşünülüyor. Mehmet Aydın için Kiev sokaklarına afişler asıldı. Afişlerde Mehmet Aydın'ı bulana 350 bin dolar para ödülü verileceği yazmakta.

Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da olup olmadığı bilinmiyor. Gazeteci Ziya Kara yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Operasyon başlıyor ve Mehmet Aydın bu akşam yakalanıyor. 24 saat içinde yakalanacak. Adresini tespit ettik bütün bilgileri elimizde. Her an operasyon başlayabilir. Mehmet Aydın’a söylüyoruz gel Türk adaletine teslim ol. Biz seni bulduk yerini bulduk bütün saklandığın hücreleri bulduk. Pişman olduğunu söyle ve ben paraları geri ödeyeceğim de. Nerede olduğunu ve kaç adamın senin yanında olduğunu biliyoruz. Sevgililerin ve iş yerlerinin nerede olduğunu da bulduk. Seni 3 haftadır takip ettik. Geçmişte öldürülen bir istihbaratçının olayını araştırmak için gelmiştik. Çiftlik Bank’ın sahibine şans eseri rastladık. Türkiye gözün aydın mağdurlar sevinsin"

geçtiğimiz aylarda Interpol'ün listesine girmiş ve Interpol tarafından aranan 42. Türk vatandaşı olmuştu.