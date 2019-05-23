Çiftlik Bank Kurucularının Yazışmalarında Bakın Neler Çıktı?

Son dönemlerin en büyük vurgunlarından bir tanesi olarak görülebilecek Çiftlik Bank hakkında bazı yazışma detayları ortaya çıktı. 'Tosun' lakaplı, firari sanık Mehmet Aydın; bundan kısa bir süre önce vatandaşların milyonlarca liralık parasını çalmıştı.

Çiftlik Bank platformunun yazılımcıları kendilerinin tamamen suçsuz olduğunu ve kandırıldıklarını söylediler. Ancak aralarındaki yazışmalar durumun hiç de böyle olmadığını gösteriyor. Mehmet Aydın’ın, 6 günde 3 milyon TL yatırım kaybı yaşaması nedeniyle Yurdakul’a “Uykumu kaçırıyor” dediği de öğrenildi.

Çiftlik Bank yazılımcısı suçsuz olduğunu iddia etmişti

Şirketin yazılımcılarının 29 Mart 2018 tarihli yazışmaları dikkatlice incelendiğinde, konunun detayları daha anlaşılır bir hale geliyor. O dönem Türkiye’ye dönme planları yapan Cumhur Yurdakul'un, kardeşinden silah istemesi, yazışmalara damgasını vuran ifadelerdendi.

Şirketin yalnızca yazılımcısı olduğunu söyleyen ve kesinlikle hiçbir suç ile bağlantısının olmadığını iddia eden Yurdakul, kardeşiyle Bitcoin işine de girmek istemiş. Ayrıca, yine Cumhur Yurdakul kardeşiyle yaptığı yazışmalarda genellikle mevcut yasal süreç üzerine konuştukları görülüyor. Kardeşinin kendisine 40 bin dolar ile serbest kalabileceğini söylemesi ise akıllarda kafa karışıklığı yarattı. Eğer bu doğruysa, Çiftlik Bank kuruluşunu yargıda da bazı işbirlikçileri bulunabilir.

Cudi Cumhur Yurdakul, 28 Şubat 2018 ve 6 Mart 2018 tarihlerinde toplamda 242 bin TL zimmetine geçirdi. Tüm bunlar gösteriyor ki, Yurdakul sadece şirketin yazılımcısı değil. Dava süreci ile ilgili ortaya çıkan tüm gelişmelerden sizleri anlık olarak bilgilendirmeye devam ediyoruz.