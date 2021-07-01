Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın Teslim Oldu!

Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın, dün yaptığı açıklamadan bir gün geçtikten sonra teslim oldu. 2018'den beri kırmızı bülten ile aranan Aydın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada en kısa süre içinde Türk yargısına teslim olacağını söylemişti.

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Aydın, dün Sözcü'ye görüntülü olarak yaptığı açıklamada kendi hür iradesi ile en kısa süre içinde Türk yargısına teslim olacağını ifade etmişti. Aydın, Sözcü ile paylaştığı videoda kısa bir sürenin ardından ülkedeki Türk elçiliğine gideceğini söylemişti.

2018'in başlarında Türkiye'deki çok sayıda vatandaşı dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, Interpol'ün (Uluslararası Polis Komisyonu) "Most Wanted" (En Çok Arananlar) listesinde yer alıyor. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre 1991 yılında doğan Aydın, suçunu finans etmek için organizasyon kurma, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığı ile hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasasının ihlali suçlamaları ile aranıyordu.

Aydın'ın videolu açıklamasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra teslim olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın Videoda Ne Demişti?

Tosuncuk lakaplı Aydın, Sözcü'ye gönderdiği videoda, "Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamalarını hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı" dedi ve açıklamasına şu sözlerle devam etti: