Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye Getiriliyor

Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın, dün Brezilya'nın eyaleti Sao Paulo'da teslim olmuştu. Aydın ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmeye göre tosuncuk lakabı ile bilinen Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor.

Çiftlik Banka Kurucusu Mehmet Aydın Bu Akşam Türkiye'de Olacak

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'ın bu sabah saat 09.50'de alındığını söyledi. Çatak tarafından aktarılan bilgilere göre Aydın'ı getirecek olan uçağın saat 22.30'da Türkiye'de olacak.

Çataklık, yaptığı açıklamada, "1 Temmuz'da Brezilya'daki başkonsolosluğumuza başvurarak teslim olmuştu. Hemen irtibata geçildi. Interpol dairesinden bir ekip de Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler tamamlandıktan sonra bugün sabah 09.50 saatlerinde onu getirecek uçak hareket etti. Akşam Türkiye'de olacak" dedi.

2018'in başlarında Türkiye'deki çok sayıda vatandaşı dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, Interpol'ün (Uluslararası Polis Komisyonu) "Most Wanted" (En Çok Arananlar) listesinde yer alıyordu. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre 1991 yılında doğan Aydın, suçunu finans etmek için organizasyon kurma, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığı ile hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasasının ihlali suçlamaları ile aranıyordu.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, dün Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Aydın, geçtiğimiz günlerde Sözcü'ye görüntülü olarak yaptığı açıklamada kendi hür iradesi ile en kısa süre içinde Türk yargısına teslim olacağını ifade etmişti. Aydın, Sözcü ile paylaştığı videoda kısa bir sürenin ardından ülkedeki Türk elçiliğine gideceğini söylemişti.

Tosuncuk lakaplı Aydın, videoda, "Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamalarını hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı" sözlerini kullanmıştı ve açıklamasına şu şekilde devam etmişti: