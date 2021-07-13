Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın İçin Bir Tutuklama Kararı Daha!

Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tosuncuk lakabı ile bilinen Aydın için bir tutuklama kararı daha alındı. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın Kaç Yıl Hapis Yatacak?

Tosuncuk lakaplı Aydın, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesine bağlandı.

NTV'deki habere göre tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın yargılandığı bu dava kapsamında da tutukluğuna karar verildi. Aydın'ın 75 bin 260 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı bu davada 3 bin 762 mağdurun yer aldığı belirtildi.

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank Üyelerinden 1 Milyar 500 Milyon TL Toplamış

Dün Mehmet Aydın'ın ifadesine ilişkin bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Hürriyet'teki habere göre Aydın'ın Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile ne kadar para topladığı belli olmuştu.

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank mağdurlarından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarında belirtilen miktardan çok daha fazlasını topladığını belirtti. Aydın tarafından paylaşılan bilgilere göre Çiftlik Bank üyelerinden 1 milyar 500 milyon TL civarında para toplanmış. Bu miktarın yaklaşık 850 milyon lirasının üyelere dağıtıldığı iddia edildi.

Çiftlik Bank oyununun net bir kazanç vaadinin olmadığının altını çizen Aydın, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı raporunda belirtilen 2 milyar 971 milyon 905 bin liralık rakama sistemin bugünden itibarıyla kapatılarak tüm üyelere kazançlarıyla birlikte anaparalarının bir yıl boyunca ödenmesi neticesinde ulaşılmaktadır" dedi.

Sözleşmede sistem kapatıldıktan sonra kazançtan elde edilen gelirin ödenmeyeceğine, sadece anaparanın ödeneceğine ilişkin bir hususun yer aldığını söyleyen Aydın, Bitcoin'e yatırım yaptığını belirtmişti. Aydın'ın ifadesinin devamında şu ifadeler yer almıştı:

"Ayrıca yatırım yaptığım Bitcoin tarihten bu güne 10 kat daha değer kazanmıştır. Bu da raporda iddia edilen 2 milyar 971 milyon 905 bin liralık ödemeyi kat ve kat karşılamaktadır ancak üyelere kesinlikle sistem üzerinden bu miktarda kâr vaadinde bulunmadım."

2018 yılında yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde Brezilya'da teslim olmuştu. Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın'ın sorgusu 26 saat sürmüştü.