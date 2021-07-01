Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın: Türk Yargısına Teslim Olacağım

Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın, video aracılığı ile bir açıklama yaptı. 2018 yılından bu yana aranan Aydın, en kısa süre içerisinde Türk yargısına teslim olacağını söyledi. Aydın tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'dan Videolu Açıklama

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, avukatları aracılığı ile Sözcü'ye bir video gönderdi. Videoda yer alan açıklamaya göre Aydın, kısa süre içerisinde bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını ifade etti.

Sözcü'deki habere göre Aydın, yaptığı açıklamada, "Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı" dedi.

Aydın, "Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık" şeklinde konuştu.

Kendisinin de mağdur olduğunu iddia eden Aydın, "Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim." "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."

2018 yılının başlarında çok sayıda insanı dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, Interpol'un (Uluslararası Polis Komisyonu) "Most Wanted (En Çok Arananlar)" listesinde yer alıyor. Interpol'un sayfasında yer alan bilgilere göre 1991 doğumlu Aydın, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığı ile hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyor.