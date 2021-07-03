Çiftlik Bank Kurucusu Türkiye'ye Getirildi
Çiftlik Bank Kurucusu Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanında gözaltına alınan Mehmet Aydın, dört gün gözaltında kalacak.
Çiftlik Bank Kurucusu Türkiye'ye getirildi ve İstanbul Havalimanında gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından yapılan açıklamaya göre Mehmet Aydın'ın teslim sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Son iki buçuk yıldır tüm dünyada kırmızı bültenle aranan firari kurucu Mehmet Aydın, geçtiğimiz dakikalar içerisinde Türkiye sınırlarına giriş yaptı. Brezilya'dan yaptığı açıklamada Türk yargısına teslim olacağını dile getiren Aydın, Brezilya’daki Türk başkonsolosluğuna teslim olmuştu.
Türk başkonsolosluğu tarafından açıklanan prosedüre göre Çiftlik Bank kurucusunun ilk olarak Brezilya polisine teslim olması ve 40 gün sürecek iade sürecini tutuklu geçirmesi zorunluydu. Ancak Türkiye, Brezilya makamlarıyla temasa geçerek bu süreci hızlandırmayı başardı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından yapılan açıklamada, Aydın’ı getirecek uçağın bugün sabah 09:50’de hareket ettiği ve beklendiği saatlerde Türkiye'ye giriş yaptığı aktarıldı.
Çataklık, yaptığı açıklamada, "1 Temmuz'da Brezilya'daki başkonsolosluğumuza başvurarak teslim olmuştu. Hemen irtibata geçildi. Interpol dairesinden bir ekip de Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler tamamlandıktan sonra bugün sabah 09.50 saatlerinde onu getirecek uçak hareket etti. Akşam Türkiye'de olacak" demişti.
Yeni Çiftlik Bank Vakası Ortaya Çıktı: Ava Premium
Çiftlik bank vakasına benzer bir vaka daha ortaya çıktı. 2020 yılında ortaya çıkan Ava Premium olarak ortaya çıkan ve yatırımcılarına haftalık olarak kazanç sağladığını iddia eden bir şirket kapandı.
Çiftlik Bank Kurucusu Türkiye'de gözaltına alındı
Aydın, 3 Haziran saat 22:10 sularında Türkiye’ye getirildi ve hemen ardından İstanbul Havalimanında gözaltına alındı. Diken tarafından aktarılan habere göre Mehmet Aydın hakkında ilk olarak dört gün gözaltı süresi uygun görüldü.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak gerekli işlemlere tabi tutulan Aydın, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine teslim edilecek.
Çiftlik Bank isimli şirketin kurucusu olarak tanınan Mehmet Aydın, 2018 yılında 132 bin 222 kişiyi dolandırdı ve 1 milyar 139 milyon 972 bin lirayla yurt dışına kaçtı. Aydın tüm bu suçlamalara karşı şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum."
"Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."
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