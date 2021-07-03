Çiftlik Bank Kurucusu Türkiye'ye getirildi ve İstanbul Havalimanında gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından yapılan açıklamaya göre Mehmet Aydın'ın teslim sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Son iki buçuk yıldır tüm dünyada kırmızı bültenle aranan firari kurucu Mehmet Aydın, geçtiğimiz dakikalar içerisinde Türkiye sınırlarına giriş yaptı. Brezilya'dan yaptığı açıklamada Türk yargısına teslim olacağını dile getiren Aydın, Brezilya’daki Türk başkonsolosluğuna teslim olmuştu.

Türk başkonsolosluğu tarafından açıklanan prosedüre göre Çiftlik Bank kurucusunun ilk olarak Brezilya polisine teslim olması ve 40 gün sürecek iade sürecini tutuklu geçirmesi zorunluydu. Ancak Türkiye, Brezilya makamlarıyla temasa geçerek bu süreci hızlandırmayı başardı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından yapılan açıklamada, Aydın’ı getirecek uçağın bugün sabah 09:50’de hareket ettiği ve beklendiği saatlerde Türkiye'ye giriş yaptığı aktarıldı.

Çataklık, yaptığı açıklamada, "1 Temmuz'da Brezilya'daki başkonsolosluğumuza başvurarak teslim olmuştu. Hemen irtibata geçildi. Interpol dairesinden bir ekip de Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler tamamlandıktan sonra bugün sabah 09.50 saatlerinde onu getirecek uçak hareket etti. Akşam Türkiye'de olacak" demişti.

Çiftlik Bank Kurucusu Türkiye'de gözaltına alındı

Aydın, 3 Haziran saat 22:10 sularında Türkiye’ye getirildi ve hemen ardından İstanbul Havalimanında gözaltına alındı. Diken tarafından aktarılan habere göre Mehmet Aydın hakkında ilk olarak dört gün gözaltı süresi uygun görüldü.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak gerekli işlemlere tabi tutulan Aydın, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine teslim edilecek.

Çiftlik Bank isimli şirketin kurucusu olarak tanınan Mehmet Aydın, 2018 yılında 132 bin 222 kişiyi dolandırdı ve 1 milyar 139 milyon 972 bin lirayla yurt dışına kaçtı. Aydın tüm bu suçlamalara karşı şu ifadeleri kullandı: