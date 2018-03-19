Çiftlik Bank Mağdurları Dolandırılmaya Devam Ediyor

Kolay yoldan para kazanmak isterken 511 milyon lira kaptıran Çiftlik Bank mağdurları, ciftlikbanktanparanigerial.com adresi üzerinden dolandırılamaya devam ediliyor.

Van’da kurulan bir yazılım şirketi tarafından açılan ciftlikbanktanparanigerial.com isimli internet sitesi üzerinden Çiftlik Bank mağdurlarının dolandırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Mağdurlara danışmanlık hizmeti verdiği iddia eden internet sitesi, üç kategoriye ayırdığı yatırımcılara paralarını geri verme vaadinde bulundu.

Basit yatırımcıların 50TL vererek sorularına cevap alabildiği internet sitesinde, 50TL karşılığında haftalık mail, hukuki bilgilendirme ve limitli yardım gibi desteklerin verildiği bilgisi yer aldı. 100TL karşılığında yetkili makamlarla iletişime geçtiğini söyleyen ciftlikbanktanparanigerial.com, 300TL karşılığında tazminat başvurusu yaptığını ve bütün adımları mağdur adına takip ettiğini belirtti.

İnternet sitesini faaliyete geçiren FB Yazılım’ın sahibi Furkan Baran Akşitkütay (25), şimdilik hazırlık aşamasında olduklarını ve hukuki danışmanlık için avukatlarla iletişime geçecekleri vurguladı. Siteye yoğun bir talep olduğu anlatan Akşitkütay, yüzlerce kişinin şimdiden yardım almak için harekete geçtiğini ifade etti.

Hemen yukarıda gördüğünüz yardım seçeneklerini sunan internet sitesiyse birkaç gün açık kaldıktan sonra bugün itibarıyla kapandı. Halihazırda internet uzantısına ulaşılamazken, Çiftlik Bank’tan sonra ciftlikbanktanparanigerial.com’a para gönderenlerin akıbetiyse belirsiz olarak kaldı. Umarız yakın zaman sonra ciftlikbanktanparanigerialcomdanparanigerial.com açılmaz...