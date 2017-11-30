Çiftlik Bank, Suçlamalara Karşı Sessizliğini Bozdu

29 Kasım 2017 tarihinde biz de dahil olmak üzere birçok medya organında Çiftlik Bank’a soruşturma açıldığını duyuran haberler yayınlanmıştı. Saadet zinciri ve piramit satış gibi yapılanmalara benzetilen Çiftlik Bank, detaylı bir kamuoyu açıklaması yaptı ve iddialara reddetti.

Çiftlik Bank yaptığı duyuruda basında yazılanın aksine şikayetler üzerine değil kendi talepleri üzerine bakanlığın soruşturma başlattığını vurguladı. Firma, bu talebinin ise basında yer alan karalamalardan kaynaklandığını ifade etti. Çiftlik Bank’ın ve Fame Game Hayvancılık San. Ve Tic. AŞ’nin tamamen Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun hizmet verdiği belirtilirken, şirket iddia edilen yapılanmalara benzetilmelerinin yanlış olduğunu ve bugüne kadar hiçbir yatırımcısını zarara uğratmadıklarını söyledi.

Son olarak tesisleşme hedeflerini aktaran Çiftlik Bank, 2018 yılının sonuna kadar 3 bin şarküteri hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca 10 Aralık’ta Bursa’da süt ve besi çiftliğinin açılışı yapılacak. 23 Aralık’ta da Konya Akşehir’de 700 milyon liralık yatırımla Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük çiftliği olması planlanan tesisin temeli atılacak. Şirket dev tesislerle istihdamı da artırmayı hedeflediğini iddia ediyor. İşte Çiftlik Bank tarafından yapılan kamuoyu açıklaması:

"Medya organlarında firmamızı hedef alan ve tamamen gerçek dışı bilgilerden ibaret bu haberler, yöneticisi , çalışanı hatta bayilik sözleşmesi ile ekmeğini kazanmak üzere yatırım yapmış kişileri zan altında bırakmıştır. Bu gelişmeler üzerine firmamız bir yandan hukuksal girişimlere devam ederken, diğer yandan konunun muhatabı olan bakanlıklara, bakanlıkların bölge ve il temsilciliklerine firmamızı denetlemeleri için davette bulunmuştur. Firmamızın bu tavrı devletle ne kadar barışık, ne kadar şeffaf ve ne kadar meşruiyete önem verdiğini göstergesi olup, ülkemizdeki çalışma hayatına da saygın bir örnektir . Tüm bu açıklamalarımıza rağmen bir kısım medya kuruluşları Firmamız hakkımızda asılsız haberler yapmaya ve firmamızın itibarını zedeleyerek zarar verilmeye devam etmektedir. Yayıncı kuruluşlar tarafından, Firmamızdan hiçbir bilgi ve görüş alınmadan asılsız haberlere devam edilmesi nedeni ile, haberi yapan muhabirler ve haberi yayınlayan kuruluşlar hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulduğunu ve devamında da hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildiririz. Çiftlik Bank 2018 yılı sonuna kadar çiftliklerinde ürettiği 40 çeşit ürünün tüketiciye ulaştırılması için 3 bin şarküteri hedefine ulaşmak için emin adımlarla çalışmalarını sürdürmektedir. Firmamızın her daim denetime açık ve şeffaf olduğunu, bu süreçte siz değerli üyelerimizin ufacık bir zarara dahi uğramaması için gerekli çabayı ve özeni gösterdiğimizi bilmenizi isteriz."