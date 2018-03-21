Çiftlik Bank'tan Sonra 200 Milyon Liralık AnadoluFarm Vurgunu

Binlerce kişiden yüksek kar vaadiyle yüz milyonlarca lira toplayan Çiftlik Bank’tan sonra, aynı yöntemle çalışan ve 200 milyon liradan fazla para toplayan Anadolu Farm isimli bir başka uygulama ortaya çıktı.

Kayseri merkezli Ekolium A.Ş. isimli şirket tarafından geliştirilen ve mobil uygulama aracılığıyla katılımcılarına yılda yüzde 300 gibi inanılmaz karlar vaat eden Anadolu Farm hakkında inceleme başlatıldı. Bugüne kadar 200 milyon liradan fazla para topladığı belirtilen sistemin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın incelemeye aldığı, 44.000 üyesi bulunan sistemde 2 haftadır önce tüm ödemelerin durduğu söylendi.

Çiftlik Bank örneğinde olduğu gibi bakanlık incelemesinin başlamasının ardından ödemeleri geciktirmeye başlayan Anadolu Farm, “inceleme sebebiyle banka hesaplarımıza el konuldu” yalanını söyleyerek, bütün ödemeleri iptal etti.

Piyasadan 200 milyon TL topladığı iddia edilen Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir'in Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ile benzer yaşlarda olması ise dikkatleri çekti. Üyelerin telefonlarını açmayan İsa Karademir’in WhatsApp mesajı yoluyla üyelerine bilgi mesajları atmaya devam devam ettiği aktarıldı.

Para yatıran üyelerini inandırmak adına “Tauk” ismiyle Kayseri ve Tokat’ta tavuk restoranı açan Anadolu Farm, vaat ettiği gelirlerin tavuk restoranı ve diğer yatırımlardan geldiğini söylemişti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise Anadolu Farm'ın da nitelikli dolandırıcılık yaptığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Bakanlık ödemelerin durmasında kendilerinin etkisi olmadığını açıkladı.

Çiftlik Bank’a 190.000 lira kaptıran bir üye ise Anadolu Farm’a çok güvendiğini ve sonunun Çiftlik Bank gibi olmayacağını iddia etti…