Çiftlik Bank'ın Tosunu Mehmet Aydın'ın Adresi Tespit Edildi!

Çiftlik Bank'ın kurucusu olan ve uzun zaman tüm dünyada aranan Mehmet Aydın'ın adresi tespit edildi. Çiftlik Bank'ın tosunu Mehmet Aydın nerede? İşte Mehmet Aydın'ın adresi.

Çiftlik Bank'ın Sahibi Mehmet Aydın'ın Adresi Bulundu

Kurduğu şirket ile ülkemizde 1 milyar 100 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın ülkemizi terk etmişti ve binlerce vatandaş mağdur olmuştu. Mehmet Aydın'ın adresi dedektif tarafından bulundu. Tosuncuk Mehmet Aydın nerede?

Yeni Şafak'ın aktardığı habere göre, İstanbul merkezli dedektiflik bürosu Latin Amerikalı bir dedektif firması ile iş birliği yaptı. Latin Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ile çekilen fotoğraflar doğrultusunda Tosuncuk lakaplı firari Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bir adreste kaldığı netleşti.

Mehmet Aydın hakkında toplanan verilerin ve konum bilgisinin mahkemeye ve Türk Interpolü'ne sunulduğu bilgisi aktarıldı. Uluslararası bürokratik engellerden kaynaklı Aydın'ın Brezilya'daki adresinde yakalanarak Türkiye'ye getirilemediği öne sürüldü.

Mehmet Aydın geçtiğimiz aylarda Interpol'ün listesine girmiş ve Interpol tarafından aranan 42. Türk vatandaşı olmuştu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!