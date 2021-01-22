Çiftlik Bank'ın Tosunu Mehmet Aydın Nerede?

Kurduğu internet sitesi ile binlerce kişiyi dolandırıp 1 milyar 100 milyon lira vurgun yaparak Türkiye'den kaçan Mehmet Aydın'ın nerede olduğu ile ilgili bir bilgi geldi. Mehmet Aydın nerede? Tosuncuk lakabı ile bilinen Mehmet Aydın nerede bulunuyor?

Tosuncuk Mehmet Aydın Nerede?

SOZCU.com.tr'den İsmail Saymaz, Çiftlik Bank'ın yazılımcısı ile görüştü. İsmail Saymaz'ın özel haberinde Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, kurucu Mehmet Aydın'ın nerede olduğu ile ilgili bir bilgi verdi.

14 ay cezaevinde tutulan ve halen yargılanan Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'a Mehmet Aydın'ın nerede olduğu soruldu. Yurdakul şu yanıtı verdi:

"Brezilya'dadır. Aydın'ın bu ülkeyi sevdiğini biliyorum. Artık parası yoktur."

Mehmet Aydın'ın yazılım bilgisi ve teknolojiye hakimiyeti olmadığını belirten Yurdakul, "Uruguay'da Sıla Aydın'ın doğum gününe gittik. Kapıda kurdeleli beyaz Ferrari'yi fark ettik. Ferrari'yi Mehmet kullanıyordu" dedi.

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Çiftlik Bank'ın Tosunu Interpol Listesinde

Çiftlik Bank ismini verdiği tarayıcı oyunu üzerinden insanlardan para toplayarak yurtdışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Interpol listesinde bulunuyor. Aydın, Interpol tarafından aranan 42. Türk vatandaşı. Bir internet sitesinde parayla sanal hayvanlar satan ve para yatıranlara sahip oldukları hayvanların ürettikleri yumurta, süt ve et gibi çeşitli ürünlerden gelir elde edebileceklerini söyleyerek, Çiftlik Bank ismini verdiği şirketi faaliyete geçiren Mehmet Aydın, 2018 yılının başlarında ülkeden kaçmıştı.

Mehmet Aydın Uluslararası polis organizasyonu Interpol’un en çok arananlar listesinde bulunuyor. Interpol’un “Most Wanted (En Çok Arananlar)” sayfasında gözaltına alındığı sırada çekilen fotoğraflarına yer verilen Mehmet Aydın, hakkında kısa bilgiler de verilmiş durumda.

Interpolün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyor.