Yeni Çiftlik Bank Vakası Ortaya Çıktı: Ava Premium

Çiftlik bank vakasına benzer bir vaka daha ortaya çıktı. 2020 yılında ortaya çıkan Ava Premium olarak ortaya çıkan ve yatırımcılarına haftalık olarak kazanç sağladığını iddia eden bir şirket kapandı.

Şirketin web sitesine girilemezken telefonla da iletişime geçilemedi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirket ile bağlantısı olan Melike Polatel, Ali Tatar ve Yaşar Tursun hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlaması ile suç duyurusunda bulundu.

Yeni Çiftlik Bank Vakası Olduğu İleri Sürüldü

Hürriyet'teki habere göre Sermaye Piyasası Kurulu, Ava Premium adı altında uygulamalar geliştiren ve pazarlamasını Avrupa'da yapıp döviz cinsinden gelir elde ederek yüksek getiri sağladığına dair güvence sağlamaya çalışan ve çalışmalarının sonucunda sayısız kişinin mağdur olmasına yol açan şebekeyi mercek altına aldı.

Ava Premium'u inceleme altına alan SPK, şirket ile ilişkisi olduğu ileri sürülen 3 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiası ile suç duyurusunda bulundu. İnşa ettikleri sistem ile topladığı paralarla ortadan kaybolduğu iddia edilen Melike Polatel, Yaşar Tursun ve Ali Tatar hakkında suç duyurusunda bulunulurken mağdurlardan da şikayetler gelmeye başladı.

Şirketle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere BDDK veya diğer regülatör kuruluşlardan izin alınmadan yapıldığı belirtilen para toplama, yüksek faiz verme ve yüksek kazanç vaadinde bulunmak gibi suçlamalar yöneltildi.

Ava Premium'un web sitesine henüz erişim sağlanabilirken sitede şu ifadeler yer alıyordu:

"Ava Yazılım LTD. ŞTİ. Tarafından kurulan Ava Premium, 2018 yılından bu yana başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli bölgelerde oyun ve uygulamalar geliştirip yayınlıyor. Bu yayınların Türkiye dışında olma sebebi, yayınlardan sağlanan yabancı kur gelirlerinin Türk Lirası’na kıyasla yüksek getiri sağlamasıdır. Bu sayede, birçok yatırımcımıza diğer yatırım alanlarına kıyasla hem yüksek hem risksiz hem de haftalık kazanç garantisi veriyoruz. Sizler için özel olarak tasarladığımız müşteri paneliyle üç farklı kazanç paketimizden birini seçerek, sizler de Ava Premium ile kazanmaya başlayabilirsiniz."

Sistem Nasıl Kuruldu?

Hürriyet'te yer alan bilgilere göre şirket ilk olarak 2018 yılında Arjantin ve Suriye uyruklu kişiler tarafından kuruluyor. Şirketin başlangıçtaki odak noktası elektronik ticaret veya elektronik tahsilat olarak belirleniyor. 28 Mayıs 2020 tarihinde şirketi Melike Polatel iki yabancı uyruklu kişiden satın alıyor.

Şirketin ana odak noktası ise bilgisayar programı yazmak, program lisansı almak, satmak, dağıtmak ve kurulumunu yapmak olarak değiştiriliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, tespit ettiği 3 kişinin suçlarını da içeren açıklamada şirketle bağlantısı olan Melike Polatel, Yaşar Tursun ve Ali Tatar hakkında şu nedenle suç duyurusunda bulunulduğuna yer verildi: