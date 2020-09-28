Ortalığı Kasıp Kavuran Çiftlik Oyunu FarmVille Kapanıyor! İşte Nedeni

FarmVille, 31 Aralık 2020'de kapanıyor. Oyunun geliştiricisi olan Zynga, oyunun fişini çekeceğini doğruladı. FarmVille neden kapanıyor? İşte merak edilenler.

FarmVille Neden Kapanıyor?

19 Haziran 2009'da başlatılan FarmVille, 11 yıl sonra sona eriyor. Adobe, Flash Player desteğini kestiği için FarmVille kapanıyor. Adobe, Flash Player'ı desteklemeyi ve dağıtmayı bırakacak. Böylece Facebook ile ilişkili tüm oyunlar da kapanacak.

Zynga, uygulama içi satın alımları 17 Kasım 2020'ye kadar devam ettireceklerini ardından ödeme sisteminin kapatılacağını açıkladı. Zynga, oyuncuların FarmVille ile kalan zamanlarını daha keyifli hale getirmek için çok sayıda oyun içi etkinliğin yapılağını duyurdu.

Rapora göre Facebook geçtiğimiz günlerde artık kendi platformunda Flash oyunları desteklemeyeceği açıklamasında bulunmuştu.

Oyunun mobil versiyonu Farmville 2, Android ve iOS'ta çalışacak. Zynga'nın FarmVille 3'ü de çıkaracağı söyleniyor. Farmville, Facebook'un ilk dönemlerinde tüm yaş grupları tarafından en çok oynanan oyunlardan biri olmuştu.

Sizler FarmVille'nin kapanıyor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!