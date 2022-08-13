Çığır Açan Yeni Bir Yöntem, Bir Cesetteki Tüm Organları Canlandırdı

Bir grup araştırmacı, ölü organları canlandırabilecek çığır açan bir yöntemi detaylandıran yeni bir makale yayınladı. Araştırmacılar daha önce 2019'da ölü bir domuzun beynini canlandırmanın başarısını göstermişlerdi ancak şimdi, bunu bir adım daha ileri götürdüler ve bir domuzun ölümünün ardından vücudundaki tüm organları kısmen canlandırdılar.

Araştırmacılar, Nature dergisinde yöntemle ilgili bulgularını yayınladılar. Yazar Nenad Sestan Salı günü bir grup gazeteciye araştırmanın, şu anda organların vücudun ölümünden sonra ne kadar süre hayatta kaldığıyla alakalı olarak organ naklinde yeni kapılar açılmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Ölü organları diriltebilmek, sağlıklı organların daha uzun süre hayatta kalmasını sağlayacaktır.

Sestan ve diğer araştırmacılar, makalelerinde domuzun ölü organlarını canlandırmak için kullandıkları tekniği anlatıyor. Sadece organları hayata döndürme yöntemi başarılı olmakla kalmadı, aynı zamanda organlar hücrelerin kendilerini yenilediğine ve onardığına dair kanıtlar da gösterdi.

Yeni Yöntemin Pek Çok Şeye Öncü Olması Bekleniyor

Bilim insanlarının ölü gözleri hayata döndürdüğünü gördük ancak Inverse'in bildirdiği gibi, ilk kez bir vücuttaki birden fazla organ aynı anda yeniden çalışır hâle getirilmiş oldu. Yine de bir insan vücudundaki ölü organları canlandırabilmek biraz zaman alabilir ve bu tekniğin, yaşın vücut üzerindeki herhangi bir etkisine karşı koymak için kullanılabilmesi muhtemelen yıllar alacak.

Yöntem, araştırmacıların OrganX adını verdiği özel bir sıvı sayesinde mümkün oldu. Test etmek için altı ölü dişi domuz aldılar ve her bir vücuda sıvı enjekte etmeden önce bir saat oturmalarına izin verdiler. OrganX'i vücutlara altı saat pompaladıktan sonra etkinliğini karşılaştırdılar. Yöntem, domuzlarda birden fazla ölü organı canlandırmayı başardı.

Ölü organları canlandırabilmek, organ nakli dünyasının tüm kapsamını tam anlamıyla değiştirebilir. Araştırmacıların insan kalbinin bir parçası gibi organları başarıyla büyüttüğünü de gördük. Bu yeniliklerin her biri, organ nakli olasılığını her zamankinden daha fazla artırmaya yardımcı olabilir.