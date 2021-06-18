İnsanlardan gelen çığlık sesini takip eden drone geliştirildi. Bir araştırma ekibi, çığlık atarak sesini duyurmaya çalışan insanların yerini tespit edip o yöne doğru yönelen bir drone elde etti.

Drone, bilim kurgu filmlerindeki teknolojilerden biri olarak görünse de olası bir doğal felakete maruz kalan insanların bulunmasını kolaylaştırmada büyük bir kolaylık sunması bekleniyor.

Projenin öncülerinden biri olan Macarena Varela, The Washington Post'a yapmış olduğu açıklamada "Dronelar, kurtarma ekiplerinden ya da eğitimli köpeklerden çok daha kısa bir süre içerisinde daha geniş bir alanı tarayabilir. Deprem ve benzeri doğal afetlerde çökmüş bir bina varsa kurtarma ekibini yönlendirerek onlara yardımcı olabilir" dedi.

İnsansız hava araçları özellikle son dönemlerde deprem gibi doğal afetlerde bir kurtarıcı görevi üstleniyor. Olası bir depremden ötürü yıkılan binaların altında mahsur kalmış insanlar olabiliyor. Büyük depremin ardından yardım bekleyen insanlar için başlatılan çalışmalarda köpeklerden ve insanların bulunup bulunmadığının tespit edilmesini kolaylaştıran araçlardan yardım alınır.

Doğal afetlerde kullanılan iki yöntemin haricinde bir yöntem daha kullanılır. Bu yöntemin içerisinde insansız hava araçları bulunur. İnsansız hava araçları, insanların vücut ısısını ölçmek için büyük bir çoğunlukla termal kamera gibi araçlara sahip olur.

Bu araçlar genellikle küçük olur, bu nedenle insanlara tıbbi malzeme ve benzerini taşımak için kullanılmaz. Yardıma ihtiyacı olan kişilere gerekli olan malzemelerin temin edilmesi için daha büyük araçlar kullanılır.

Çığlık Sesini Takip Eden Drone Doğal Afetlerde Kullanılabilir

Droneların olası bir büyük depremde üstlenebileceği temel görevlerin bunlar olduğunu söylenebilir ancak araştırmacılar, son projeleri ile insansız hava araçlarının doğal afetlerde yeni bir görev daha üstlenmesini sağladı. Çalışmada yer alan araştırmacılar, çığlığa karşı aşırı duyarlı dronelar geliştirmek için öncelikle kendileri çığlık attı ve yardıma ihtiyacı olan her insanın çıkarması muhtemel sesleri çıkararak kayıt altına aldı.

Araştırmacılar, kayıt altına alınan bu sesleri daha sonra bir algoritma geliştirmek için kullandı. Araştırma ekibi, droneların yardıma ihtiyacı olan insanların haricinde kalan sesleri dikkate almaması için de önemli bir değişikliğe gitti. Ekip, insansız hava aracının hafif olmasını sağlamak için bir akıllı telefonda yer alabilecek mikrofonlar kullandı.

Ekibin gerçekleştirdiği çalışmada çığlık atan bir kişinin yerinin sadece birkaç saniye içinde tespit edildiği ortaya çıktı. Araştırma ekibi şimdi de daha uzak mesafedeki insanların çığlık sesini takip eden drone elde etmek için çalışmanın kapsamını büyütüyor.