Çiğneme Sesine Katlanamamanın Sebebi Açıklandı

Çiğneme sesine katlanamama veya nefes alıp verme sesinden rahatsızlık duyma, bilim insanlarına göre seslere aşırı tepki veren kişilerde görülen mizofoni (misophonia) ile doğrudan ilişkili olabilir. Bilim insanları, bu tür seslerin bazı kişilere rahatsız edici gelmesinin nedeninin beynin seslere karşı aşırı duyarlı olmasından kaynaklanıyor.

Çiğneme Sesine Katlanamama Neden Oluyor?

Mizofoni olarak bilinen rahatsızlık, çiğneme ve nefes alıp verme gibi sesleri sık aralıklarla işiten bazı kişilerin çok yoğun fiziksel ya da duygusal tepkiler vermesine neden olabiliyor. Newcastle Üniversitesinden araştırmacılar, nefes alıp verme ve benzeri seslerden rahatsızlık duymanın hastaların beynin işitsel korteksi ile ağız, boğaz ve yüz ile ilgili bölümlerinin arasındaki bağlantının çok yoğun olmasından kaynaklandığını keşfetti.

Araştırma makalesinin baş yazarı Dr. Sukhbinder Kumar'a göre çalışmada elde edilen bulgular söz konusu rahatsızlıktan şikayetçi olan kişilerin işitsel ve motor kortekslerinin birbirleriyle çok yakın bir ilişki içerisinde olduğunu gösterdi. Kumar, bunun bazı insanların bu tür seslere karşı aşırı hassas hale gelmesine neden olduğunu ileri sürdü.

Bu rahatsızlığa sahip insanlar için tetikleyicinin nefes alıp verme gibi çok derinden gelen sesler olduğu belirtildi. İnsanlar bu tür seslerle karşı karşıya kaldığında nefret duygusunun uyanmasına engel olamayabiliyor. Mizofoni belirtilerini gösteren insanlar tarafından verilen tepki hafif bir tiksinti duymadan kaçma isteğinin uyanmasına kadar her şey olabiliyor.

Bu rahatsızlıktan insanların yaklaşık %6 ila %20'sinin etkilendiği düşünülüyor ve bu rahatsızlık genellikle 12 yaşında ortaya çıkıyor. Bu rahatsızlık erkeklere kıyasla kadınlarda daha çok görülüyor.

Mizofoni Nelere Yol Açıyor?

Rahatsızlığın belirtilerini ortaya çıkaran tetikleyici sesler, insanların bu sesleri çıkaran diğer insanlardan kaçmasına yol açabiliyor. Bu rahatsızlıktan etkilenen insanlar çoğunlukla kendisini çiğneme sesine katlanamama sorununun nedenini araştırırken bulabiliyor ve kısa aralıklarla nefes alıp veren insanların yanından uzaklaşma gibi eylemlere başvurabiliyor.

Dr. Kumar'a göre bu rahatsızlığa sahip insanlar, tetikleyici sesleri taklit ederek gündelik yaşamı çok büyük oranda etkileyen mizofoninin semptomlarını kontrol altına alabilir. Dr. Kumar ayrıca bu bilgier doğrultusunda hareket etmenin rahatsızlığa sahip insanlara yeni tedaviler sunmak için çok faydalı olabileceğine de değindi.