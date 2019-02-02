Cihazınızda Bu Uygulamalar Yüklüyse Hemen Silin! 4 Milyon Kullanıcı Tehlikede

Son yıllarda Google'ın Play Store’u kötü amaçlı yazılımlarla ve dolandırıcılıklarla avlayan uygulamalardan uzak tutması bir hayli zorlaştı. Bu kapsamda yapılan araştırmada Android'deki onlarca uygulamanın tehlikeli olduğu belirtildi.

Trend Micro güvenlik araştırmacıları tarafından yürütülen bir araştırma kapsamında Android kullanıcılarının büyük tehlike içerisinde olduğu gözlemleniyor. Kötü amaçlı yazılım içeren veya kimlik avı dolandırıcılığına sahip olan 29 farklı uygulamanın hala Play Store'da olduğunu bildiriliyorken uygulamaları aktif olarak kullanma riskiniz de bulunuyor.

İşte Telefondan Silinmesi Gereken Uygulamalar

Tamamı fotoğraf ve video düzenleme kategorisinde olan malware yazılımların telefona ücretli uygulamalar indirdiği, tam ekran pop-up reklamlar gösterdiği ve en önemlisi kişisel bilgilerinize erişebildiği ortaya çıktı. “Pro Camera Beauty”, “Cartoon Art Photo” ve “Emoji Camera” isimli uygulamaların her biri 1 milyonu aşkın cihazda bulunuyor.

“Artistic effect Filter”, “Selfie Camera Pro” ve “Horizon Beauty Camera" isimli bu yazılımlar da şu anda 100 binden fazla Android kullanıcısının telefonunda olduğunu aktaran araştırmacılardan Lorin Wu, uygulamaların içerisindeki tehlikelerin gizlendiğini söylüyor. Lorin Wu kullanıcıların bu uygulamaları bir an önce silmesi gerektiğini belirtti ve sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Tehlikeli uygulamaların hiçbiri, reklamların arkasındakilerin ne olduğuna dair gösterge vermiyor, bu nedenle kullanıcılar tehlikenin nereden geldiklerini belirleyemiyor. Bu uygulamalardaki arşiv sıkıştırma yöntemi sayesinde Google dahi içlerinde ne tür yazılımların olduğunu saptayamıyor. Ayrıca uygulamalara yüklediğiniz her fotoğraf farklı amaçlar dahilinde kullanılıyor."