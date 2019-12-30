Çikolatalı, Muzlu ve Çilekli Süt Veren 'Akıllı İnek' İlgi Odağı Oldu

Cemil Tanguroğlu başlattığı akıllı inek girişimi ile birlikte çocukların sağlıklı beslenmesi yönünde özendirici bir adım attı.

Çilekli, Muzlu ve Sütlü

Cemil Tanguroğlu tarafından Gümüşhane sınırları içerisinde başlatılan akıllı inek girişimi kent sakinlerine çikolatalı, muzlu ve çilekli süt veriyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli katılımı ile gerçekleşen açılışta sıcak süt otomatı kullanıma sunulmuş oldu. Kent sakinlerine soğuk havalarda sıcak süt içebilme imkanı sunan projenin yaklaşık maliyeti ise 4.000.000 TL olarak açıklandı.

Konu hakkında açıklama yapan satış sorumlusu Hilal Köse, "Burada tercihe göre süt seçenekleri var. Talep edilen süte göre menüden seçiyorum. İneğin memesinden akan sütü müşterilerimize sunuyorum. Hizmete başlayalı yaklaşık üç gün oldu ve talep çok güzel. Gümüşhane soğuk bir memleket. Sütün hem sağlıklı hem de sıcak olması talebi artırıyor. Sütümüz çok beğeniliyor." dedi.

Proje kapsamında önümüzdeki beş sene içerisinde bu otomatların ülkemiz geneline yayılması hedefleniyor.